Giulia Cecchettin e la chiamata del testimone al 112. Piantedosi: "Va fatta chiarezza". I nuovi elementi

Tiene banco il caso della telefonata fatta al 112 mentre Filippo Turetta aggrediva Giulia Cecchettin. Dopo l'allarme dato alle 23.18 da un vicino di casa dei Cecchettin che aveva visto il giovane colpire la fidanzata, nessuna pattuglia dei carabinieri era arrivata sul posto, in via Aldo Moro. E fino al giorno successivo nessuno ha cercato i due. "Questa vicenda merita e richiede un approfondimento, va fatta chiarezza. Saranno fatte delle verifiche". A dirlo è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi annunciando che si occuperà del caso. "Le forze di polizia non si sono mai sottratte dall'assunzione delle loro responsabilità" ha detto Pianteodosi. "Se emergessero delle criticità sarebbe legittimo preoccuparsi".

La chiamata al 112

Cos'è successo dunque lo scorso 11 novembre? Il testimone aveva riferito al 112 di un "violento litigio tra due persone" avvenuto a circa 150 metri da casa, intorno alle 23.15 di sabato 11 novembre, e di aver "udito una voce femminile urlare 'così mi fai male' chiedendo ripetutamente aiuto", così come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare di Turetta. "Aggiungeva poi - il testimone - di avere visto un individuo calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra, notando poi allontanarsi una Fiat Grande Punto di colore scuro, della quale non era riuscito a scorgere il numero di targa".

Fonti dei carabinieri hanno fatto sapere che nella chiamata arrivata al 112 il testimone "parlava di una lite tra due persone che erano già risalite in auto e si erano allontanate". Inoltre l'uomo "non era riuscito ad annotare la targa" e che a quell'ora di sabato "c'erano altri interventi in atto da parte delle pattuglie". Non è tutto. Perché come ha documentato la trasmissione 'Chi l'ha visto?' la denuncia di scomparsa di Giulia Cecchettin era stata classificata, almeno in un primo momento, come "allontanamento volontario". E alla voce pericolo di vita si può leggere: nessuno.

È lecito ipotizzare che quella mattina, domenica, nessuno abbia collegato la chiamata arrivata al 112 e intercettata a Chioggia, distante circa 35 chilometri da Vigonovo, con la scomparsa della ragazza.

Il nastro adesivo era stato comprato 3 giorni prima?

Intanto dalle indagini emergono nuovi elementi. Tre giorni prima del delitto Filippo Turetta avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quel pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò dove Giulia Cecchettin subì l'ultima fase dell'aggressione. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i coltelli con cui Giulia è stata uccisa e un presunto sopralluogo che il giovane avrebbe fatto prima di incontrare l'ex fidanzata. E poi ci sono i sacchi trovati sul corpo della ragazza. Filippo li aveva portati con sé o li ha comprati durante la fuga?

Intanto sabato mattina Turetta arriverà in Italia su un volo militare e sarà portato nel carcere Montorio di Verona "dotato del reparto protetti", celle isolate, in cui la persona ristretta dietro le sbarre non ha contatti con nessuno degli altri detenuti. L’interrogatorio di garanzia, si apprende da fonti qualificate, ci sarà "non prima di lunedì". L'interrogatorio dovrà comunque essere svolto entro cinque giorni dal rientro in Italia. Il giovane è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo del legame affettivo, ma il pm potrebbe cambiare il capo di imputazione contestandogli anche l'occultamento di cadavere.

Continua a leggere su Today...