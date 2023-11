Giulia Cecchettin, il dolore del papà: "Mi manchi già tantissimo, dai un bacio alla mamma da parte mia"

"Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia". Lo ha scritto stamattina sui social Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la ragazza trovata senza vita sabato in una zona impervia tra Piancavallo e Barcis (Pordenone). Un messaggio con cui papà Gino ha voluto ricordare anche la moglie scomparsa un anno fa per una malattia. Il post è stato pubblicato su Facebook poco prima che arrivasse la notizia dell'arresto di Filippo Turetta, indagato per l'omicidio della ragazza e catturato questa mattina dalla polizia in Germania. Una notizia a cui la famiglia di Giulia ha reagito con "grande dignità" ha fatto sapere Nicola Conforti, comandante provinciale dei carabinieri di Venezia, uscendo dalla villetta della famiglia Cecchettin a Vigonovo.

"Il dolore è tanto, inimmaginabile, atroce" ha detto il papà a 'Repubblica'. Ieri i genitori di Filippo tramite il loro avvocato hanno fatto arrivare le loro condoglianze alla famiglia della giovane. "Anche loro stanno vivendo un dramma e quindi sono vicino anche a loro" ha detto il papà della 22enne. "Certo, io pensavo a Giulia, volevo il suo ritorno. Per me è finita qui".

La sorella di Giulia: "Non mi farete tacere"

"Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere" ha scritto invece su Instagram Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che ha condiviso sul suo account vari post sulla violenza di genere. Intanto davanti alla villetta dei Cecchettin non si è mai interrotto il viavai di chi da ieri viene a rendere omaggio alla giovane ragazza uccisa. "Ciao Giulia, non ho mai smesso di sperare in un finale diverso, io e la mia famiglia ci stringiamo a te e alla tua famiglia" scrive qualcuno in una lettera. E in un altro biglietto firmato si legge: "Un dolce abbraccio Giulia, a te e alla tua mamma che ora ti proteggerà in paradiso".

