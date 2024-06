Tutta la verità di Filippo Turetta in un foglio: tornare con Giulia o ucciderla

In auto aveva tanti piccoli regali per Giulia, ma anche il kit per annientarla per sempre. Una situazione che stride alla luce di quanto è accaduto. Il giovane era dunque arrivato alla sua resa dei conti: o riusciva a ricucire, oppure avrebbe distrutto per sempre. Filippo Turetta, lo studente di Torreglia in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin, durante la sua fuga in Germania ha scritto una lettera nella quale ha ammesso tutte le sue responsabilità, ha spiegato nel dettaglio cosa è successo e ha fornito elementi per far ritrovare il corpo senza vita della sua ex.

Nel progetto di Turetta c'era l'idea di togliersi la vita, ma questo passaggio, a detta sue tentato in due occasioni, non si è mai consumato. Quando infatti l'indagato ha riacceso per qualche minuto il suo telefono e ha letto l'appello dei suoi genitori, ha capito che forse la strada del gesto di autolesionismo non era la vera soluzione. Pochi giorni, poche ore, ed è stato arrestato. Quel foglio in A4 che la polizia tedesca ha trovato dentro la Fiat Punto del ragazzo di Torreglia rappresentava dunque una sorta di testamento, nel quale in maniera lucida Turetta spiegava ogni dettaglio di questo tragico epilogo con Giulia.

Il gran rifiuto di Giulia

Dalla missiva e in un secondo momento dall'interrogatorio avuto da Turetta da parte del pm della Procura di Venezia Andrea Petroni si evince che il rapporto tra Giulia e Filippo era da tempo malato. Quell'ultimo giorno racchiudeva per Fllippo forse l'ultima occasione per rimettere a posto i tasselli del rapporto. Dopo un pomeriggio spensierato al megastore nel veneziano e una cena insieme, i due si sono fermati in auto vicino a casa di Giulia. Filippo avrebbe tentato un approccio, voleva ricucire ciò che di fatto ormai si era strappato in maniera definitiva. Quando ha capito che ogni suo tentativo non avrebbe avuto riscontri positivi, ha abbandonato i sentimenti e ha posto in essere le cose più crude, diaboliche e cariche di orrore che una persona può commettere. Il suo scopo era quello di annientare Giulia, perché se non voleva più stare con lui non doveva più stare con nessun altro.