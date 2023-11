Giulia e Filippo, gli ex fidanzati scomparsi nel nulla: l'ipotesi dell'auto ferma da giorni

Continuano senza sosta in Veneto le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: dall'alba di oggi sono attivi anche 60 volontari della protezione civile messi a disposizione dalla città metropolitana di Venezia, nell'ambito del piano di ricerca persone scomparse su richiesta della prefettura. Tutti i volontari da questa mattina sono operativi a supporto delle forze dell'ordine nella speranza di trovare Giulia e Filippo.

Dove sono Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta?

Si scandagliano i corsi d'acqua, ma non si trovano Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta, entrambi 22enni. Da sabato sera sono due "fantasmi", da quando un passante li ha visti litigare in un parcheggio di Vigonovo (Venezia).

Lei si sarebbe dovuta laureare questa mattina in Ingegneria biomedica. La sua famiglia ipotizza un movente proprio legato alla fine dell'università. Filippo Turetta, definito da alcuni conoscenti "possessivo" e con manie di controllo, temeva che Giulia si potesse allontanare definitivamente da lui, l'università non sarebbe più stato luogo dove vedersi da questa settimana in poi. Ufficialmente è stato 'congelato' l'iter per la laurea di Giulia. La ragazza infatti non ha completato l'ultimo "step" amministrativo, quello della sottomissione dell'ultima versione della tesi nel sistema dell'Università di Padova. Il suo nome non figura più quindi nell'elenco della sessione di laurea.

La laurea di lei (prevista per oggi) li avrebbe allontanati sempre più

Fino a sabato l'iter per la laurea di Giulia si stava svolgendo regolarmente. Sabato pomeriggio aveva inviato alla relatrice la versione finale della sua tesi, per l'ultima lettura e controllo. Lunedì la docente le avrebbe comunicato di caricare il file sul portale di ateneo, così da farlo approvare. Anche Filippo Turetta sta facendo lo stesso percorso di studi di Giulia, iscritto al terzo anno dello stesso corso di laurea, ha svolto gran parte degli esami. La laurea di oggi avrebbe permesso a Giulia di inseguire il suo sogno e trasferirsi a Reggio Emilia dove da metà ottobre è iscritta alla Scuola internazionale di Comics, indirizzo illustrazione. Lontana da quell'ex, da una storia per lei ormai finita.

L'auto non si trova: potrebbe non essersi più mossa

Ieri la sorella, il fratello e il padre di Giulia Cecchettin sono stati convocati nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, a pochi metri dalla casa della famiglia: non ci sono svolte, non c'è nessuna novità sostanziale. Hanno aiutato gli inquirenti a tracciare il quadro più completo possibile per le ricerche, hanno consegnato un dispositivo informatico della ragazza.

Mentre s'inseguono le voci, dell'auto (una Punto nera) nessuna traccia. Forse è così difficile individuarla non perché si muove chissà dove in tutto il Nordest o addirittura in Austria, ma perché è sempre rimasta ferma da quel giorno, magari in una zona remota che lui, appassionato di escursionismo, conosceva bene. Ma sono tutte ipotesi senza riscontri quelle riportate oggi da quotidiani nazionali e locali. I due sono svaniti nel nulla. Segnalazioni e tracce non ce ne sono, a parte quelle di sangue trovate vicino alla zona dell'ultimo avvistamento.

Nessuna segnalazione da giorni: aumenta l'angoscia

Nessun avvistamento dunque, da giorni. Il tempo passa e aumenta l'angoscia. Gino Cecchettin, il padre della ragazza, è intervenuto mercoledì 15 novembre a "Chi l'ha visto", il popolare programma Rai condotto dalla giornalista Federica Sciarelli: "Non ho disdetto la festa di laurea della mia Giulia. Io ci credo". La famiglia è convinta che Filippo non avesse accettato il fatto che lei si laureasse prima di lui: "Ho pensato al peggio, ma spero di sbagliarmi", ha aggiunto papà Gino, "Non è una fuga d'amore. Lei voleva finire la relazione anche quella d'amicizia, Filippo era diventato troppo geloso".

All'allontanamento volontario non ha creduto nessuno, nemmeno per un istante. Sui social oggi l'hashtag #GiuliaCecchettin è tra i più commentati. Si spera. Si spera ancora.

