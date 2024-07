Giulia Cecchettin uccisa e abbandonata nel bosco, Turetta si pente e chiede giustizia

C'è la data della prima udienza del processo a Filippo Turetta, lo studente universitario reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il giorno scelto è il 23 settembre prossimo, quando comparirà davanti alla Corte d'Assise di Venezia, con il collegio presieduto dal giudice Stefano Manduzio.

Turetta è detenuto nel carcere di Verona Montorio dal 25 novembre scorso. Risponde di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking.

Il rito immediato è stato disposto dopo che Turetta, in accordo con il legale di fiducia Giovanni Caruso, ha rinunciato all'udienza preliminare davanti al gup, che era prevista in questi giorni. Caruso aveva detto che la scelta dell'iter processuale "consegue a un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti".

L'ultimo giorno di Giulia Cecchettin e l'ossessione di Filippo Turetta

La vicenda di Giulia, la ragazzina con la faccia pulita accoltellata a morte da chi diceva di volerle bene, è certamente una delle storie di cronaca che più ha scosso il Paese nel recente passato. Inizialmente Giulia e Filippo erano per tutti i "fidanzatini scomparsi", poi col passare delle ore il quadro diventava più complesso. Intanto erano ex, lei aveva deciso di troncare la relazione. Poi è emersa la gelosia di lui. Infine gli indizi che hanno portato all'atroce verità. L'11 novembre 2023 Giulia e Filippo sono andati insieme in un centro commerciale di Marghera (Venezia), lei doveva cercare un vestito perché pochi giorni dopo si sarebbe laureata. Invece lui quella sera le ha chiesto di tornare a essere una coppia e davanti al rifiuto l'ha picchiata e colpita con 75 coltellate. Poi la fuga, il cadavere di Giulia abbandonato in un bosco vicino al lago di Barcis in Friuli e la fuga in Germania. Qui otto giorni dopo il delitto, Turetta è stato arrestato.

"Continuava a chiedere aiuto, l'ho colpita"

Secondo la ricostruzione dei carabinieri Turetta non si era rassegnato alla fine della relazione e secondo le testimonianze di amici e familiari di Giulia "agiva come se fosse sicuro di riconquistarla". Lo stesso Turetta ha raccontato al pubblico ministero di Venezia Andrea Petron cosa è accaduto l'ultima sera con Giulia. "Volevo darle un regalo, una scimmietta mostriciattolo. Con me avevo uno zainetto che conteneva altri regali: un'altra scimmietta di peluche, una lampada piccolina, un libretto di illustrazioni per bambini. Lei si è rifiutata di prenderlo. Abbiamo iniziato a discutere", ha detto il 22enne davanti al pubblico ministero di Venezia Andrea Petroni: "Mi ha detto che ero troppo dipendente, troppo appiccicoso con lei. Voleva andare avanti, stava creando nuove relazioni, si stava 'sentendo' con un altro ragazzo". Dopo la lite in macchina è scattata l'aggressione. "Ho urlato che non era giusto, che avevo bisogno di lei, che mi sarei suicidato. Lei ha risposto decisa che non sarebbe tornata con me. È scesa dalla macchina, gridando 'Sei matto, lasciami in pace'. Ero molto arrabbiato. Prima di uscire anch'io, ho preso un coltello dalla tasca posteriore del sedile del guidatore. L'ho rincorsa, l'ho afferrata per un braccio tenendo il coltello nella destra. Lei urlava 'aiuto' ed è caduta. Mi sono abbassato su di lei, le ho dato un colpo sul braccio, mi pare di ricordare che il coltello si sia rotto subito dopo. Allora l'ho presa per le spalle mentre era per terra. Lei resisteva. Ha sbattuto la testa. L'ho caricata sul sedile posteriore". Giulia era ancora viva. Ha provato a scappare, ma lui l'ha raggiunta e colpita ancora. "Continuava a chiedere aiuto - le parole di Turetta -. Le ho dato, non so, una decina, dodici, tredici colpi con il coltello. Volevo colpirla al collo, alle spalle, sulla testa, sulla faccia e poi sulle braccia". L'autopsia rivelerà che sono state 75 in tutto le coltellate inferte al corpo di Giulia Cecchettin, la cui morte è sopraggiunta per lo shock emorragico causato dalle coltellate e dal colpo alla testa.