Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi: "Sono su una Punto nera, l'avete vista?"

Dove sono Giulia Cecchettin e Filippo Turetta? Nonostante le ricerche incessanti e gli appelli sui social degli amici e dei parenti, non c'è ancora nessuna traccia dei due ex fidanzati scomparsi, entrambi ventiduenni e studenti di ingegneria all'università di Padova. Di loro non si hanno notizie da sabato 11 novembre. Sono stati visti l'ultima volta alla "Nave de Vero", il centro commerciale di Marghera (Venezia), e poi a Vigonovo (Venezia), in un parcheggio. Le famiglie si sono rivolte alle forze dell'ordine per avviare le ricerche: la mobilitazione corre anche sui social. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarli e hanno messo in campo anche reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari. I due giovani, lei di Vigonovo e lui di Torreglia (Padova) erano rimasti in contatto nonostante si fossero lasciati nel mese di agosto.

Proprio il giorno della scomparsa, sabato scorso, i due sono usciti insieme: Giulia è salita a bordo della Fiat Grande Punto nera di Turetta verso le 18. Sono stati visti l'ultima volta seduti ai tavolini del McDonald's all'interno del centro commerciale Nave de Vero a Marghera all'ora di cena. "I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale - ha detto il padre di Giulia al Corriere del Veneto -. Non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia, temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa".

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: gli ultimi contatti e il mistero della Fiat Punto nera

Il telefono di Filippo Turetta ha localizzato il giovane nei pressi di Fossò (Venezia) verso le 23.30 di sabato 11 novembre. Mentre della ragazza non si ha più alcuna notizia dalle 22.43 di quella sera, orario dell'ultimo messaggio inviato alla sorella su WhatsApp. "Ci siamo scambiate messaggi tutta la sera, era serena come sempre - ha detto la sorella Elena -. Stavamo parlando di vestiti, dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie".

Nelle scorse ore è stato attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando non solo nella provincia di Venezia, ma anche in tutto il nord-est. I carabinieri indagano per ricostruire esattamente gli spostamenti dei due 22enni, anche attraverso le immagini della videosorveglianza. L'automobile su cui si trovavano Giulia Cecchettin e Filippo Turetta è stata segnalata al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Gli occhi elettronici dei dispositivi dei comuni hanno registrato il passaggio del veicolo al confine con la provincia di Pordenone. La Grande Punto di Turetta è stata registrata anche lungo la statale Alemagna in direzione Cortina. Ecco perché i carabinieri hanno intensificato le ricerche in zona.

Intorno alle 23.15 di sabato, la Fiat Grande Punto nera di Turetta - targata FA 015 YE - si era fermata a Vigonovo, dove abita la 22enne. Un vicino di casa è uscito a fumare e ha sentito che i due erano nel pieno di un litigio, come ha raccontato lo zio di Giulia. "Non credo alla fuga d'amore, Giulia giovedì si deve laureare in ingegneria biomedica, in questi giorni stava organizzando la festa con gli amici, non è mai successo che si allontanasse così senza dire nulla. Che cosa sia successo non so", dice il papà di Giulia.

"Sono su una Fiat Grande Punto targata FA015YE"

Andrea Camerotto, zio di Giulia, ha ricostruito le ore tragiche della scomparsa e ha parlato di una lite tra i due ragazzi. "Erano in buoni rapporti. Abbiamo sempre avuto l'impressione che Filippo fosse ancora attratto da Giulia", ha detto lo zio. E ancora: "I due ragazzi erano tornati a Vigonovo. Erano in un parcheggio vicino all'asilo. Un vicino di casa mentre fumava ha sentito le urla di Giulia. che è stata trattenuta in macchina. Poi Filippo ha messo in moto l'auto e si è dileguato verso il cimitero, la strada che porta o verso Padova o verso il centro cittadino". Lo zio ha concluso con un appello disperato: "Chiunque veda la macchina avverta le forze dell'ordine. Sono su una Fiat Grande Punto targata FA015YE. Siamo in contatto con i carabinieri di Vigonovo. La macchina è in movimento".

Continua a leggere su Today.it...