Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il giallo degli ex fidanzati scomparsi nel nulla, ricerche disperate

Sono ore di angoscia per le famiglie di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzati entrambi ventiduenni e studenti di Ingegneria presso l’Università di Padova. Di loro si è persa ogni traccia da sabato 11 novembre. Sono stati visti l'ultima volta alla Nave de Vero, il centro commerciale di Marghera (Venezia). Le famiglie si sono rivolte alle forze dell'ordine per avviare le ricerche e la mobilitazione corre anche sui social.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, cosa sappiamo

Giulia Cecchettin è di Vigonovo (Venezia) e Filippo Turetta di Torreglia (Padova). Entrambi 22enni, erano stati legati sentimentalmente anche se la relazione si era interrotta erano rimasti in buoni rapporti. Pare che sia stata la ragazza a troncare il rapporto.

Il mistero sulla loro sorte inizia sabato 11 novembre. Giulia lascia la sua casa verso le 18 e incontra Filippo. Insieme vanno al centro commerciale Nave De Vero a Marghera. Testimoni li avvistano seduti ai tavolini del McDonald’s intorno alle 20. Alle 22.43 dal cellulare di Giulia parte un messaggio indirizzato alla sorella. Poi il silenzio.

Quando è uscita Giulia indossava una gonna marrone e un maglione azzurro. Filippo scarpe marca Adidas, felpa e giubbotto. I due si sono spostati con una Fiat Punto nera. Gli inquirenti indagano a 360 gradi e tutte le ipoeìtesi sono ritenute valide. Di ora in ora si amplia il raggio delle ricerche, perché avendo l'auto i due potrebbero anche essersi allontanati rispetto al centro commerciale.

