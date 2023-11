Ex fidanzati scomparsi, i timori della famiglia di Giulia: "Trattenuta contro la sua volontà"

È ancora nebbia fitta sulla sorte di Filippo Turretta e Giulia Cecchettin, i due ex fidanzati scomparsi nel nulla dallo scorso sabato 11 novembre. L'ultimo avvistamento dei due è avvenuto in un parcheggio a Vigonovo, città in provincia di Venezia dove abitava la ragazza. Secondo le ricostruzioni di un testimone i due stavano litigando. Poi il nulla: da cinque giorni i due ragazzi sono ufficialmente due fantasmi.

Le ricerche proseguono senza sosta da giorni. Si cerca l'auto di Filippo Turretta, una Punto nera che sembra scomparsa nel nulla. Dall'alba di oggi sono attivi anche 60 volontari della protezione civile messi a disposizione dalla città metropolitana di Venezia che, su richiesta della prefettura, stanno affiancando le Forze dell'Ordine nelle ricerche.

Si batte tutto il Nord Est, ma si indaga anche in Austria. E nella giornata di oggi, le ricerche si sono intensificate in particolare sulle Dolomiti di Sesto, gruppo montuoso situato tra le province di Belluno e Bolzano molto amato dagli alpinisti. Filippo Turetta, infatti, è un appassionato di escursionismo, e in passato ha soggiornato in val Fiscalina, nel cuore di queste montagne. L'ipotesi degli inquirenti era che, nella sua presunta fuga, il ragazzo potesse essersi diretto verso un'area che conosceva bene.

Alle operazioni che riguardano i Comuni di Sesto e San Candido hanno partecipato anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Guardia di finanza. Sono state controllate tutte le strade, anche quelle sterrate, che portano in quota, nella speranza di localizzare la macchina del ragazzo, ma nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 novembre, le ricerche sono state sospese senza esito. L'automobile del giovane non è stata infatti localizzata sulle strade forestali della zona.

I timori della famiglia di Giulia: "Trattenuta contro la sua volontà"

Resta l'evidenza che Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa da sabato, oggi avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea in Ingegneria biomedica. Un obiettivo che avrebbe permesso a Giulia di inseguire il suo sogno di trasferirsi a Reggio Emilia dove da metà ottobre è iscritta alla Scuola internazionale di Comics, indirizzo illustrazione. Ed è proprio questo particolare a fare aumentare l'inquietudine dei genitori e dei conoscenti.

La famiglia ipotizza, per la scomparsa di Giulia, un movente legato alla fine dell'università. Filippo Turetta, definito da alcuni conoscenti "possessivo" e con manie di controllo, temeva che l'ex fidanzata si potesse allontanare definitivamente da lui, l'università non sarebbe più stato luogo dove vedersi da questa settimana in poi.

Un timore che sembra essere confermato oggi anche dalle parole della famiglia di Giulia Cecchettin. "Giulia è stata trattenuta contro la sua volontà, perché mai si sarebbe allontanata da casa volontariamente, senza darne notizia" è la posizione dei familiari della ragazza scomparsa, che trapela da fonti vicine alla famiglia Cecchettin. I genitori e la sorella di Giulia escluderebbero anche la possibilità di una fuga della giovane. Ma si continua, nonostante tutto, a coltivare la speranza.

La sorella di Giulia, Elena, ha appeso nel primo pomeriggio di oggi alla cancellata della villetta dove abita la famiglia Cecchettin tre nastri rossi. Sono dedicati alla laurea di Giulia che si sarebbe dovuta celebrare oggi, ma sono anche un augurio: quello che questo incubo finisca presto.

E proprio a Giulia è andato oggi il saluto del presidente della Commissione di laurea in Ingegneria biomedica dell'Università di Padova, Stefano Tomasin, in occasione della proclamazione dei laureati.

"Un pensiero particolare va a Giulia che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea - ha detto il prof. Tomasin - La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea".

Continua a leggere su Today.it...