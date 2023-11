Le indagini per l'omicidio di Giulia Cecchettin proseguono e dall'ex fidanzato Filippo Turetta, unico accusato, non sono arrivate nuove informazioni. Interrogato in carcere si è limitato a confermare di essere l'autore del delitto, per poi chiudersi nel silenzio. C'è però un altro passaggio non ancora compiuto: i funerali di Giulia. Toccherà a papà Gino decidere la data. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha già indetto il lutto regionale nella giornata che sarà designata. Il corpo di Giulia sarà sepolto nel cimitero di Saonara, accanto a quello della madre, morta l'anno scorso.

Quando e dove saranno celebrati i funerali di Giulia Cecchettin

Non è ancora stato fissato il giorno. Domani, venerdì 1 dicembre, sarà eseguita l'autopsia sul corpo della ventiduenne all'Istituto di medicina legale di Padova. Poi la salma sarà restituita alla famiglia e si potrà organizzare la cerimonia. Inizialmente si era parlato di sabato 2 dicembre, ipotesi "bocciata" perché tropo vicina all'autopsia. Più probabile che i funerali di Giulia Cecchetti siano celebrati la prossima settimana.

Sappiamo invece dove le esequie verranno celebrate: nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. La chiesa di Vigonovo è troppo piccola per contenere la folla che certamente vorrà dire addio a Giulia.

Come detto l'ultima parola sulla data spetta al papà di Giulia. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha voluto compiere un atto di estremo rispetto istituzionale delegando la decisione, dopodiché in accordo con la Diocesi di Padova verrà programmata la cerimonia, che sarà celebrata dal vescovo Claudio Cipolla.

L'omicidio di Giulia, la chiamata al 112 e i dubbi sulle indagini

Al vaglio degli inquirenti c'è anche la chiamata che un vicino di casa dei Cecchettin ha fatto ai carabinieri la sera dell'omicidio per segnalare la lite tra i due ragazzi.

"In relazione a domande specifiche della trasmissione 'Chi l'ha visto?' i contenuti della chiamata giunta al 112 sono stati partecipati alla Procura, alla quale è stato peraltro trasmesso il verbale con le dichiarazioni rese dal cittadino autore della telefonata", precisa in una nota l'Arma dei Carabinieri. "Il collegamento tra i due fatti - viene spiegato - è avvenuto dopo che il padre della giovane, recatosi alle 13.30 del 12 novembre presso la Stazione Carabinieri di Vigonovo per denunciare la scomparsa della figlia, ha pubblicato un post social per chiedere aiuto nelle ricerche, venendo così successivamente contattato da un cittadino di Vigonovo, residente poco distante dall'abitazione di Giulia, che gli riferisce di essere stato testimone di una lite tra due persone la sera prima e di aver chiamato il 112. Il papà di Giulia comunica la circostanza ai carabinieri che risalgono alla chiamata della sera precedente e la associano alla scomparsa, acquisendo formalmente la testimonianza del cittadino".

Gli audio di Filippo Turetta

Sul fronte delle indagini anche la difesa della famiglia Cecchettin sta raccogliendo materiale da potere utilizzare nel corso del processo. Il legale della sorella, Nicodemo Gentile, ha già spiegato che secondo loro il ragazzo ha anche compiuto stalking nei confronti di Giulia. Adesso la famiglia Cecchettin sta raccogliendo degli audio che, secondo loro, confermano il ritratto di Turetta come un ragazzo "possessivo" che resta accanto a Giulia con la speranza di convincerla a tornare sui suoi passi. Nei messaggi emergerebbe l'insistenza dell'ex fidanzato di Giulia, la quale si lamenta di quella pressione con le amiche.

Messaggi e audio delle ultime settimane, dopo la rottura definitiva di fine estate tra i due studenti, sembrerebbero tratteggiare un Filippo "geloso e possesso" - al limite dello stalking - di chi vuole Giulia tutta per sé, lontana dalla famiglia e dalle amiche che proprio da quella "gelosia" la vogliono proteggere.