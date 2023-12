La sorella di Giulia Cecchettin denuncia il politico che l'accusò di satanismo

Non basta aver perso una figlia e una sorella in un modo così violento e tragico. Gino e Elena Cecchettin, fin dai primi giorni della scomparsa di Giulia, uccisa per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, hanno dovuto fare i conti con frasi di odio, non solo online. Messaggi e insulti che sono sfociati persino in minacce di morte. Il limite è stato superato, e adesso la famiglia ha deciso di reagire per vie legali: sarebbero almeno due le denunce presentate dai Cecchettin.

L'avvocato Stefano Tigani ha confermato all'Ansa di aver presentato una querela per diffamazione alla Polizia postale a nome del padre della ragazza per i messaggi contenenti decine di frasi di odio rivolti a Giulia e all'altra figlia Elena via web. Una seconda querela per diffamazione, secondo quanto si apprende, è stata presentate direttamente da Elena, la sorella di Giulia, nei confronti del consigliere regionale veneto, Stefano Valdegamberi che in un post aveva scritto che la sorella di Giulia "ha simboli satanici e fa la recita" e che, il giorno del funerale, aveva definito la vicenda "una telenovela nazionale".

"Ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei confronti di Cecchettin e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge", avverte il legale. Per Tigani, "è spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che questa famiglia sta vivendo ed è pertanto doveroso, per il signor Cecchettin, assumere ogni iniziativa conseguente", conclude.