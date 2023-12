La lettera sulla tomba di Giulia Cecchettin: "Ero ossessivo con la mia ex, sono cambiato"

"Cara Giulia, mi chiamo Filippo e non so da cosa cominciare. Forse dalle scuse...". Inizia così una lettera trovata sulla tomba di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. A scrivere è un altro Filippo, un ragazzo che non conosceva la vittima e il carnefice ma che si dice toccato dalla vicenda. Quanto accaduto ai due ex, scrive lui stesso nello sfogo lasciato sulla tomba della giovane, lo ha indotto a riflettere sui suoi stessi comportamenti: "Ho deciso di guardarmi dentro e riflettere sulla mia situazione...".

La lettera - due pagine scritte a mano con una penna blu - è stata trovata dallo zio di Giulia, Andrea Camerotto. Le ha postate su Facebook con una breve didascalia: "Ci sono uomini che capiscono e si fanno giustamente un esame interiore per essere veri uomini. Grazie Filippo".

"Nel periodo in cui s'è iniziato a parlare della tua vicenda in tv - scrive l'autore della lettera rivolgendosi a Giulia - mi scrivevo ancora con la mia ex per la quale provavo ancora qualcosa. Nei giorni ha iniziato a ignorarmi e quindi, dato che si parlava spesso di come Filippo Turetta fosse ossessivo nei tuoi confronti, ho deciso di guardarmi dentro e riflettere sulla mia situazione. In queste situazioni - prosegue il giovane - è molto facile uscirsene con affermazioni come 'non sono così anche io' o 'non siamo tutti mostri'. Però sono convinto che il tutto sia iniziato dalle piccole cose, talmente piccole che talvolta non ce ne rendiamo nemmeno conto".

L'autore della lettera si dice grato ai familiari di Giulia per averlo stimolato a riflettere. "Alcuni - scrive ancora - dicono che la sua morte sia stata utile... ma come si può reputare una morte utile quando questi tragici eventi accadono ogni giorno (quasi) da anni e la situazione sembra non cambiare.La rabbia e la pena che personalmente provo nei confronti di questi ragazzi e uomini è tanta... ma sono io poi così diverso? D'altronde molte volte le piccole cose - conclude - noi non le notiamo. Un abbraccio da un quasi vicino di paese".