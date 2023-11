Giulia Cecchettin: la scoperta sul nastro adesivo e il rischio ergastolo per Turetta

I magistrati italiani attendono di potere interrogare Filippo Turetta, il 22enne accusato di avere ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ma mentre proseguono le indagini. Emerge un nuovo elemento: avrebbe comprato del nastro adesivo pochi giorni prima del delitto. E proprio del nastro adesivo è stato trovato in uno dei punti in cui Giulia è stata aggredita. Se fosse lo stesso, l'ipotesi premeditazione prenderebbe sempre più corpo peggiorando la posizione di Turetta. Facciamo il punto di quello che sappiamo e dei punti oscuri.

Nuove accuse per Filippo Turetta

Sabato 25 novembre Filippo Turetta tornerà in Italia. Arrestato in Germania grazie a un mandato di arresto europeo, i tempi per l'estradizione sono stati rapidi. Al momento è accusato di sequestro e omicidio volontario aggravato. Da chiarire però se verrà contestata anche la premeditazione. Alcuni elementi fanno propendere per questa ipotesi. Uno è emerso nelle ultime ore. Filippo Turetta avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quel pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò dove Giulia Cecchettin subì l'ultima fase dell'aggressione. L'acquisto risalirebbe a due o tre giorni prima dell'omicidio.

Il nastro adesivo non è il solo elemento dubbio: al vaglio degli inquirenti ci sono anche i coltelli portati con sé e un presunto sopralluogo che il giovane avrebbe fatto prima di incontrare l'ex fidanzata. Analizzando la cronologia del suo computer sono poi state trovate ricerche su "kit per la sopravvivenza in alta quota", sull'abbigliamento per escursioni in montagna e su possibili itinerari nel versante Tirolese dell’Austria. È vero però che Filippo è un appassionato di montagna e trekking e quindi le ricerche potrebbero essere collegate ad alcune escursioni da programmare. Altro dubbio: il corpo di Giulia è stato trovato avvolto in alcuni sacchi neri. Li aveva portati con sé? Li ha recuperati durante la fuga? E se sì, come?

La procura potrebbe contestare anche il reato di occultamento del corpo, nascosto da Turetta in un'area boschiva in una zona montuosa in provincia di Pordenone, vicino al lago di Barcis, a due ore circa di macchina da Vigonovo.

Se tutti questi fatti porteranno contestare la premeditazione questo avrebbe una conseguenza per il processo: l'impossibilità, da codice penale, di chiedere il rito abbreviato e sarebbe possibile la condanna all'ergastolo.

Filippo Turetta in carcere in Italia

Una volta tornato in Italia, Filippo Turetta dovrebbe essere portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Per lui cella da solo e sorveglianza a vista per evitare rischi legati "alla sicurezza" del giovane ma anche "per vigilare su possibili rischi autolesivi". Lo studente, che compirà 22 anni a dicembre, sarà visitato dal medico, poi dallo psicologo (potrebbe essere valutata la visita anche da parte di uno psichiatra) per valutare il "rischio suicidario". Dato il clamore mediatico e anche il reato di cui è accusato, per il giovane sembra prospettarsi, oltre all'isolamento "anche una sorveglianza a vista 24 ore su 24 ore".

Dopo l'interrogatorio del pm, anche su richiesta della difesa, il giudice potrebbe predisporre altre misure a garanzia dell'arrestato. L'avvocato difensore, Giovanni Caruso, esclude però l'interrogatorio di garanzia da parte del gip Benedetta Vitolo possa avvenire già domani. Il legale vuole prima incontrare Turetta per potergli parlare e conoscere le carte dell'indagine. L'interrogatorio di garanzia potrebbe tenersi lunedì.

