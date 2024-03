Madre di tre bimbe piccole muore in uno schianto inspiegabile

La dinamica dell'incidente non è chiara, e sarà complicato ricostruire il tutto con esattezza. Giulia Erdas, una donna di 40 anni di Morgongiori (Oristano), ha trovato la morte domenica sera sulla strada statale 131, la principale arteria che collega nord e sud dell'isola, tra Mogoro e Sardara. Avrebbe perso il controllo dell'auto, sbandando e andando a impattare frontalmente contro le barriere ai bordi della carreggiata. Un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti, a quanto pare, e senza ostacoli improvvisi sulla carreggiata, in base alle condizioni del veicolo. Una carambola fatale.

Vani tutti i soccorsi, chiamati da altri automobilisti di passaggio. Nel giro di poco tempo anche i genitori e altri parenti sono giunti sul luogo dell'incidente da Morgongiori, che è poco distante. L'auto che Giulia Erdas stava guidando, una Ford CMax, non era sua. Non è chiaro come ne fosse entrata in possesso. Secondo un'ipotesi, tutta da confermare, riportata dall'Unione Sarda, potrebbe aver trovato la Ford parcheggiata a Morgongiori con le chiavi inserite nel quadro. E avrebbe deciso di mettersi al volante e andare a fare un giro.

Stava attraversando un momento di difficoltà. Lascia tre figlie piccole, scrive la Nuova Sardegna. Profondo cordoglio nel piccolo paese della Marmilla.