Si sente male dopo la palestra: Giulia muore a 26 anni

Una ragazza di soli 26 anni, Giulia Gazzani, è deceduta nella sua abitazione a Castelbelforte, in provincia di Mantova, a causa di un malore improvviso. La giovane, che lavorava come educatrice in una struttura che si occupa di ragazzi disabili, si è sentita male dopo un allenamento in palestra, così ha deicso di tornare a casa, dove poi è morta. Il primo ad andare in suo soccorso sarebbe stato il fratello che, preoccupato non vedendola uscire dal bagno, l'ha trovata svenuta per terra. Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorritori di Areu 118 e i carabinieri, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare.

Giulia era figlia di Massimiliano Gazzani, sindaco del paese e vicepresidente della provincia di Mantova, giunto in ospedale dopo aver ricevuto la notizia della tragedia. Adesso sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso della ragazza, la cui morte ha sconvolto tutta la comunità. La bacheca Facebook del padre è stata inondata da messaggi di cordoglio e affetto. Anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha voluto ricordare Giulia con un post sui social, accompagnato da una foto che ritrae la 26enne insieme al padre: "Una ragazza d’oro, sensibile ed altruista. Le condoglianze di tutta la comunità lombarda a papà Massimiliano, sindaco di Castelbelforte a Mantova, a tutta la famiglia e agli amici per la perdita di Giulia, soli 26 anni, stroncata da un malore improvviso. Riposa in pace