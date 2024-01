Giulia Lavatura "affetta da delirio di indegnità": di cosa si tratta

Un mese senza assumere farmaci, poi la folle decisione di lanciarsi dal nono piano insieme alla figlia Wendy di sei anni e alla sua cagnolina. Giulia Lavatura, la 41enne che lunedì mattina si è gettata da un'impalcatura del condominio in cui viveva a Ravenna, aveva smesso di prendere le medicine che le erano state prescritte. Come riporta RavennaToday, a confermarlo sarebbe stata la stessa donna, miracolosamente sopravvissuta al volo di 25 metri, durante l'interrogatorio avvenuto all'ospedale Bufalini di Cesena, dove la 41enne si trova ricoverata e in stato d'arresto. Un caso di "delirio di indegnità" che, come vedremo più avanti, potrebbe essere scattato proprio dopo l'interruzione dei farmaci.

Giulia Lavatura, un mese senza farmaci

Sempre secondo la confessione di Giulia Lavatura, l'idea di interrompere le cure sarebbe arrivata da uno psichiatra che l'aveva in cura: Dopo i primi di dicembre - riporta RavennaToday - quando ho visto (nome del medico del quale tuteliamo la privacy, ndr), ho sospeso la terapia, così come mi ha consigliato. I farmaci ne ho un surplus a casa. (...) mi disse di buttare tutto nel bidone, di fatto negli ultimi giorni avevo smesso di prenderli. Mio padre non lo sapeva che avevo smesso la terapia, mi sarebbe venuto a prendere a piedi. Comunque le analisi le avevo fatto a novembre". Al momento lo psichiatra nominato dalla donna non è ancora stato sentito dagli investigatori e quindi non ha ancora avuto modo di chiarire la sua posizione. La donna ha spiegato di aver deciso di compiere il folle gesto lo scorso 22 dicembre: "Avevo continuamente dei dubbi - ha ammesso però la donna - Potevo trovare un muratore sul ponteggio quando ci salivo, mi avrebbero poi mandato la Csm (la donna da oltre dieci anni era seguita dal Centro di salute mentale di Ravenna a causa di un disturbo bipolare, ndr); avevo paura che ci fosse un allarme".

Durante l'interrogatorio in ospedale, la 41enne ha anche fornito diversi dettagli sugli attimi precedenti al tentativo di suicidio: "Ho preso la scarpiera dal corridoio, avevo pensato alla scaletta ma soffro di vertigini quindi ho preferito il pouf, ce l'ho messo quella mattina, poi sono andata a prendere Wendy, ero determinata, per me era invivibile non solo per le questioni economiche". La donna ha però assicurato di non aver dato farmaci o altre sostanze alla piccola: "Ho finito di sistemare il cane e l'ho ripresa in braccio, le ho detto di stare tranquilla ma non le ho dato assolutamente niente. Non volevo macchiarmi di un omicidio, paradossalmente invece ora io sono viva e mi trovo con questa colpa".

Cos'è il delirio di indegnità

Ma cosa spinge una persona a commettere un gesto simile? Nei casi in cui vengono coinvolti dei familiari si parla di "delirio di indegnità", come spiegato all'agenzia Dire da Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista: "È una forma particolare di malattia, rara ma pericolosa, che porta a uccidere sé stessi per evitare un male maggiore. Quindi chi porta con sé qualcun altro non pensa di fargli del male, ma al contrario vuole salvare quella persona. Sono patologie molto complesse, legate a una mancanza di contatto con la realtà. Non c'è intenzione di fare del male a quelle persone, ma di salvarle da un male peggiore. E lanciarsi nel vuoto può essere il gesto estremo di chi si butta per tentare di salvarsi".

Come sottolineato dall'esperta, esistono dei segnali che non bisogna ignorare: "Mai sottovalutare frasi dette in contesti critici o ricorrenze particolari. Dopo un po' di tempo, a livello familiare ci si abitua a sentire affermazioni come "vi odio" o "non ce la faccio più". Si tratta di un adattamento difensivo. Ma l'indicazione è quella di non sottovalutare mai queste frasi, che se dette in un momento critico devono essere prese sul serio". "So che la signora era in cura e non aveva mai palesato tendenze suicide - ha aggiunto -. Ma chi ha un'intenzione suicidaria tende a nasconderla - aggiunge la psichiatra - quindi più l'intenzione è grave, meno viene annunciata. Per questo chi sta vicino a una persona malata deve fare un grande lavoro di attenzione. Un gesto così non è prevedibile. Ma si può prevenire, lentamente. Non è facile, però l'amore può aiutare".

Secondo l'esperta "non bisogna mai sottovalutare, quindi, le frasi dette in contesti critici o ricorrenze particolari, come il compleanno e il Natale. E poi dialogo e osservazione. Fondamentale è assicurarsi che il familiare in cura assuma i farmaci prescritti. Alcuni pazienti si confondono. Altri inventano bugie per non prenderli. Ma la sospensione dei farmaci provoca un 'rebound', una ricaduta farmacologica - conclude la psichiatra -, ma spesso i familiari non se ne accorgono perché chi sospende i farmaci finge di farlo".