Giulia Lavatura: chi è la donna (arrestata) che si è gettata dal nono piano con la figlia di sei anni 

È accusata di omicidio pluriaggravato e uccisione di animali Giulia Lavatura, la donna di 41 anni che nella giornata di ieri, lunedì 8 gennaio, si è lanciata nel vuoto dall'impalcatura di un palazzo di via Dradi a Ravenna insieme alla figlia di sei anni e al loro cagnolino. Nel tragico volo dal nono piano la bimba e l'animale hanno perso la vita, mentre la 41enne è sopravvissuta e adesso si trova ricoverata nel reparto di Medicina d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi di 40 giorni: dovrà essere operata. Nonostante le gravi condizioni, la donna non sarebbe in pericolo di vita: per lei è stato disposto l'arresto, ma nel frattempo, gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia spinto la mamma 41enne ha commettere questo folle gesto.

Il volo dal nono piano

A dare l'allarme sono stati gli operai che lavoravano nel cantiere, che hanno scoperto i corpi dopo aver sentito il rumore sordo dell'impatto. Una vicina ha riferito di aver sentito la bambina gridare poco prima della tragedia. Giulia Lavatura, come confermato anche da RavennaToday, da circa dieci anni era seguita da un centro di salute mentale. Il marito della donna, sotto shock per l'accaduto, non si sarebbe accorto di nulla. Secondo quanto riporta l'Ansa, non risultano episodi di violenza domestica o tensioni in famiglia, né denunce presentate dalla donna. Eppure, qualcosa è scattato nella mente di Giulia Lavatura, "fantasmi" e paure che ieri mattina l'hanno spinta a prendere in braccio la figlioletta e il loro cagnolino per farla finita.

Il post su Facebook

Un insano gesto che la 41enne aveva "anticipato", neanche troppo velatamente, in un lungo post pubblicato su Facebook. Un sfogo carico di frustrazione, che adesso appare come un messaggio d'addio prima di tentare il suicidio. "Perché l'ho fatto? - scrive la donna - Padre violento e aggressivo. Nessuno me lo tiene lontano. Mi perseguita". Frasi non sempre chiare, in cui la 41enne parla di violenze e accusa diversi membri della famiglia, facendo nomi e cognomi. Denuncia di essere stata ricoverata e di aver assunto psicofarmaci contro la sua volontà, di aver subito dei Tso e di essere stata allontanata "in maniera ingiustificata" dalla figlia, a suo dire vittima delle violenze anche lei insieme al loro cane, un barboncino toy di nome Jessy. Nel messaggio c'è spazio anche per il lavoro e per i ringraziamenti alle amiche. Pensieri confusi, temi che si incrociano e sovrappongono, spia di un evidente disagio in cui la donna viveva. Un insieme di situazioni su cui gli investigatori dovranno far luce.

Le indagini

Le indagini si stanno concentrando anche sulla ricostruzione della dinamica. La polizia ha interrogato alcuni residenti di uno stabile di via Dradi, in cui la donna viveva insieme alla figlia e al marito. Una vicina di casa avrebbe sentito la bimba urlare, chiedendo alla mamma di non farlo. Poi il salto nel vuoto, il tonfo udito anche dalle palazzine vicine e l'allarme lanciato dagli operai del cantiere. Gli investigatori verificheranno anche eventuali contatti avuto dalla donna prima del tentato suicidio. Un dramma che forse poteva essere evitato, costato la vita a una bambina di soli sei anni e a un incolpevole cagnolino. Un caso che pone nuovamente l'accento sul tema della salute mentale e su un sistema che, ancora una volta, non è stato in grado di prevenire ed evitare la tragedia.