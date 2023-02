Giulia Mascheroni: la ragazza di 18 anni morta per un malore improvviso

Giulia Mascheroni è morta a soli 18 anni stroncata da un aneurisma cerebrale. È successo a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. "Ci ha lasciato la nostra adorata Giulia", fa sapere la famiglia. La ragazza si è sentita male in casa, all'improvviso: trasferita d'urgenza all'ospedale Civile in elicottero, è spirata nella sua abitazione. Frequentava il liceo Bagatta di Desenzano.

L'aneurisma cerebrale è una dilatazione di un'arteria cerebrale: può interessare qualunque arteria cerebrale, anche se con frequenza e a volte sintomatologia diversa. Nei casi più gravi può provocare emorragia e anche morte. Si stima che fino al 5% della popolazione italiana soffra di aneurisma, con conseguenze più o meno evidenti. L'aneurisma è causa di ictus (circa 200mila casi l'anno), la terza causa di morte in Italia dopo gli infarti e le malattie cardiovascolari, e i tumori (solo nel 2020 e nel 2021 la prima causa di morte fu il covid).