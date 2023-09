Giulia Tramontano e la collega amante del barman: il folle piano di Impagnatiello

Nel fegato di Giulia Tramontano c'erano 9,15 nanogrammi per grammo di bromadiolone, un potente veleno per roditori anticoagulante. Nel fegato del piccolo Thiago, il bimbo che la ragazza incinta di 7 mesi portava in grembo, solo 0,29 perché la placenta in cui stava crescendo ha fatto da barriera. Ha cercato di preservarlo dal veleno per topi che per mesi suo padre, Alessandro Impagnatiello, ha somministrato a sua madre prima di ucciderla con 37 coltellate lo scorso 27 maggio. Il corpo della ragazza di 29 anni è stato ritrovato dopo quattro giorni gettato vicino ad alcuni box a Senago, nel Milanese, a poca distanza dalla villetta in cui i due vivevano insieme.

È quanto risulta dalla consulenza autoptica depositata mercoledì scorso in procura a Milano. Gli esami tecnici hanno rivelato la presenza del veleno per topi "sia nel feto che nel sangue della donna, con un incremento della somministrazione nell'ultimo mese e mezzo". La relazione conclusiva con l'esito delle verifiche è stata notificata alla difesa di Impagnatiello e al legale che assiste i familiari di Giulia.

Giulia Tramontano probabilmente si era accorta che qualcosa non andava. Durante i primi mesi di gravidanza, quando Thiago era solo un puntino, aveva scritto ad un'amica: "Mi sento una pezza, ho troppo bruciore di stomaco". Sempre a dicembre, stando all'informativa degli investigatori, Impagnatiello avrebbe cercato online il motivo per cui il veleno non stesse facendo effetto, quanto tempo ci voleva perché agisse, salvo scoprire poi che perdeva potenza se somministrato con "bevande calde". Un altro dettaglio, non da poco, che confermerebbe appunto la tesi per cui Impagnatiello cercava di avvelenare la compagna e il piccolo Thiago già da tempo.

Dalle analisi, comunque, non è stato però possibile rilevare con assoluta certezza se la somministrazione sia avvenuta per un periodo più ampio di tempo con piccole dosi, o in un'unica volta con un elevato quantitativo. I carabinieri della squadra omicidi del nucleo investigativo di Milano e la pm Alessia Menegazzo, titolare dell'inchiesta per omicidio pluriaggravato, propendono però per la prima ipotesi. Anche perché a gennaio il barman - che secondo le accuse ha ammazzato la compagna dopo che lei aveva scoperto la sua doppia vita e la sua amante, una collega - aveva cercato online "quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona".

In vista della chiusura delle indagini, i magistrati potrebbero tornare a contestargli l'aggravante della premeditazione. Non solo, perché gli investigatori sospettano che Alessandro Impagnatiello volesse attuare lo stesso piano anche con la collega amante. Per il momento, tuttavia, non ci sono prove. Solo il barman potrà chiarire questo aspetto, quando vorrà e soprattutto se vorrà.

Continua a leggere su Today.it...