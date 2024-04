L'omicidio di Giulia Tramontano, il medico legale: "Sul corpo 37 coltellate ma nessuna da difesa"

Nuova udienza a Milano del processo ad Alessandro Impagnatiello, il barman accusato di avere ucciso li 27 maggio scorso la fidanzata Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza. La donna è stata colpita con 37 coltellate nell'abitazione della coppia a Senago e nei giorni successivi al delitto Impagnatiello avrebbe tentato di bruciare due volte il corpo, per poi farlo rinvenire dietro ad alcuni box a poche centinaia di metri da casa. Oggi, 4 aprile, in aula parlano i medici legali e i consulenti. Vengono mostrate le immagini del ritrovamento del cadavere e dell'autopsia. Si è deciso per un'udienza a porte chiuse su richiesta del difensore della famiglia della 29enne, Giovanni Cacciapuoti, di fronte a "immagini necessarie per l'istruttoria, ma che è meglio non mostrare" alla stampa e agli studenti presenti in aula.

Alessandro Impagnatiello rischia l'ergastolo per omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Secondo quanto ricostruito, Impagnatiello l'ha uccisa, ha tentato di bruciare il corpo e non riuscendoci lo ha nascosto. Infine ha inscenato la scomparsa della donna. Solo dopo alcuni giorni è emersa l'atroce verità. Le indagini hanno svelato poi che ai danni di Giulia e del bimbo c'era stato anche un tentativo di avvelenamento col topicida. Già nel dicembre del 2022 il barman cercava su internet "veleno per topi gravidanza". Negli stessi giorni la giovane scriveva alla madre di avvertire "un gran bruciore allo stomaco". "L'acqua che abbiamo preso puzza terribilmente di ammoniaca. L'ho buttata, puzza tantissimo", diceva il 9 dicembre 2022. "Sarà qualche lotto andato a male, leggi la scadenza", la risposta della donna ignara di tutto.

"Su Giulia 37 lesioni, nessuna da difesa"

È Nicola Galante, uno dei medici legali del pool di consulenti che hanno eseguito l'autopsia di Giulia Tramontano, a spiegare tecnicamente il femminicidio. "Abbiamo identificato 37 lesioni, la lesione 6 ha intaccato la carotide esterna", dice. La causa della morte "è un'acuta anemia metaemorragica", ovvero "una massiva emorragia provocata da lesioni vascolari cervico-toraciche prodotte da arma da taglio. Non abbiamo riscontrato lesioni da difesa", aggiunge. L'esperto nella sua deposizione in merito all'arma del delitto ha inoltre parlato di "compatibilità generica" in relazione ai due coltelli da cucina sequestrati nell'appartamento di via Novella a Senago.

Difficile invece stabilire l'ora esatta della morte della 29enne visto che chi l'ha uccisa ha dato fuoco al corpo. Tra i dettagli forniti dall'esperto Nicola Galante c'è quello che "la morte del feto è successiva alla morte della madre determinata da un'insufficienza vascolare provocata dall'emorragia", assenza di sangue di cui "il feto ne ha risentito ed è morto".

"Lotteremo per Giulia e Thiago"

I familiari di Giulia affidano il loro dolore e la richiesta di giustizia ai social. Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giulie'", scrive su Instagram Mario Tramontano, fratello di Giulia. "Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta e lo faremo ancora affinchè sia fatta giustizia per lei e Thiago", sono invece le parole del padre della ragazza.