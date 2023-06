Giulia Tramontano uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello: ha confessato, trovato il cadavere

Il più tragico degli epiloghi. Il cerchio si stringeva da ore. L'ha uccisa lui. Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di sette mesi, è stata uccisa dal compagno e padre del bambino che aspettava, Alessandro Impagnatiello, 30 anni, che ne aveva denunciato la sparizione ormai quasi cinque giorni fa. Troppe incongruenze nelle sue dichiarazioni. Il muro di bugie si è sgretolato ora dopo ora. Ha confessato tutto nella notte e poi ha fatto ritrovare il cadavere in un'area verde abbandonata a Senago (Milano): il corpo era in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina, non molto lontano dall'abitazione della coppia, circa mezzo chilometro.

La svolta è arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì. Alessandro Impagnatiello avrebbe già ammesso le sue responsabilità e ha dato indicazioni precise ai carabinieri su dove aveva nascosto il corpo ormai senza vita di Giulia. Il barman ha consentito ai militari dell'Arma di ritrovare il cadavere della donna nascosto in uno stretto lembo di terra dietro ad alcuni box di una palazzina in via Monte Rosa, sempre a Senago. Dopo l'interrogatorio si procederà al suo arresto.

Impagnatiello da ieri era indagato per omicidio volontario aggravato. In serata la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri era entrata nell'abitazione della coppia, in via Novello, per effettuare i rilievi e accertamenti, alla ricerca di tracce e riscontri agli elementi già raccolti nei giorni scorsi. Tracce biologiche, forse sangue, erano state trovate nell'auto dell'uomo. Impagnatiello è accusato non solo di omicidio volontario aggravato, ma anche di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.

Alessandro Impagnatiello aveva una doppia vita, un'altra relazione. Sarebbe stata proprio l'amante, una collega americana, a chiedere al 30enne di incontrare Giulia Tramontano sabato scorso per una sorta di incontro chiarificatore dai contorni ancora non ben definiti. Entrambe le donne, dapprima ignare l'una dell'altra, dallo scorso aprile avrebbero iniziato ad avere sospetti. Dopo quell'incontro tra le due donne e l'uomo, sabato scorso, Giulia Tramontano sarebbe tornata a casa e proprio nella loro abitazione lui potrebbe averla uccisa dopo una lite.

Gli accertamenti di procura e carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire proprio quel "buco" di poche ore: sabato sera Giulia viene inquadrata verso le 20 da una telecamera di sorveglianza e poco più tardi invia un messaggio, mentre da domenica mattina il suo cellulare risulta staccato. Il suo compagno, che lavora come barman in un albergo di lusso a Milano (l'Armani Bamboo, il rooftop di proprietà di Giorgio Armani con vista su via Montenapoleone), esce di casa per andare a lavoro verso le 7. Sarà proprio lui nel pomeriggio, dopo essere rientrato, a denunciarne la scomparsa. In quel momento Giulia Tramontano era già stata uccisa, a coltellate (e ci sarebbero segni di bruciature), e il suo cadavere nascosto poco lontano dopo un rapido viaggio nel bagagliaio del T-Roc di Impagnatiello.

Dopo una manciata di giorni di sempre più angosciati appelli dei familiari, oltre che di bugie e incongruenze del compagno, il caso della scomparsa di Giulia Tramontano sembra chiuso. Nel modo più drammatico.