Giulia Tramontano accoltellata a morte dal compagno Alessandro, il luminol svela dove è stata uccisa

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Giulia Tramontano, accoltellata a morte la sera del 27 maggio del 2023 a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello. Il delitto è avvenuto, secondo quanto emerso nel processo in corso a Milano, nel soggiorno della casa della coppia.

Giulia Tramontano era al settimo mese di gravidanza. Impagnatiello l'ha colpita con 37 coltellate, ha tentato di bruciare due volte il corpo, per poi farlo rinvenire giorni dopo dietro ad alcuni box a poche centinaia di metri da casa. Solo allora, messo alle strette, ha confessato il femminicidio. Le indagini hanno svelato che aveva anche tentato l'avvelenamento col topicida. Impagnatiello ora rischia l'ergastolo per omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.

Il responsabile della scientifica dei carabinieri di Milano oggi, 23 maggio, è stato sentito come testimone. Ha spiegato che il pavimento della sala dell'appartamento di Senago durante gli accertamenti con il luminol "si è acceso per parecchi minuti". Questo è avvenuto per via della presenza di sangue, tanto abbondante che nemmeno un'accurata pulizia ha tolto. Questo per gli inquirenti significa che Giulia Tramontano è stata uccisa nel soggiorno di casa. Nella stessa stanza dove, giorni prima, la coppia aveva dato una festa per svelare il sesso del loro bimbo.

L'investigatore, anche con l'aiuto di slide, ha ripercorso le tappe dei rilievi fatti sull'auto, nell'abitazione, nel box e nella cantina. Nella macchina di Impagnatiello è stata riscontrata "una fortissima luminescenza nel pianale del baule. È durata più di due minuti", ha affermato. Invece nell'appartamento, il pavimento della sala si è illuminato "quasi a giorno". Nessuna traccia su divano e tappeto hanno dato esito negativo.

Secondo l'esperto sul divano, al momento del delitto, è possibile che ci fosse un telo (mai trovato). È invece possibile che il tappeto non fosse proprio steso sul pavimento. Tra gli oggetti trovati, anche "flaconi di ammoniaca e candeggina, sacchi di plastica e guanti". Materiale, secondo la ricostruzione, usato per ripulire la scena del delitto e per sbarazzarsi del corpo di Giulia.

Intanto i genitori di Giulia chiedono ai giudici milanesi di poter riavere foto, abiti e altri ricordi della figlia e i vestitini che erano stati preparati per il bimbo. La prossima udienza è stata fissata per lunedì 27 maggio. Esattamente a un anno di distanza dall'omicidio sarà interrogato Impagnatiello.