Giulia Tramontano, la pm alle donne: "Mai andare all'ultimo appuntamento"

"La vicenda deve insegnare a noi donne che non bisogna mai andare all'incontro di spiegazione. È un momento da non vivere mai perché estremamente pericoloso". Lo ha detto la procuratrice aggiunta Letizia Mannella, che si sta occupando del caso di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni, incinta di 7 mesi, che è stata uccisa sabato sera a Senago dal compagno Alessandro Impagniatiello. L'uomo aveva chiesto alla compagna di incontrarsi per un chiarimento dopo che Tramontano aveva scoperto che Impagnatiello aveva un'amante.

"Questa vicenda - ha aggiunto il magistrato - rappresenta ancora una volta l'esito e la tragica conseguenza di atteggiamenti di violenza subiti da una donna per mano di un compagno". La ragazza, prosegue Mannella, "aveva già dovuto subire un tradimento grave ed era incinta. E soprattutto la donna ha subito l’estrema violenza dell’omicidio in quanto donna e compagna di una persona che non la voleva più come tale".

Impagniatiello non aveva precedenti per violenza contro le donne, secondo quanto riferiscono gli inquirenti. Ma tutti gli indizi portano alla conclusione che l'omicidio fosse stato premeditato. "Abbiamo di fronte non solo un assassino, ma uno che diceva e dichiarava di amare la persona che portava in grembo il figlio che stava per nascere. Il figlio che la legge ancora non riconosce come tale. Quindi l'omicidio è solo della donna", ha detto il generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante provinciale dei Carabinieri di Milano.

