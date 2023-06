Giulia Tramontano, il post della sorella: "Siamo morti anche noi"

"Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto. Io vorrei urlarlo al mondo come mi sento, ma le parole mi muoiono in gola". Lo scrive Chiara Tramontano, sorella di Giulia, la 29enne uccisa a Senago, nel Milanese, dal compagno e incinta di 7 mesi. In uno struggente messaggio sul suo profilo Instagram, Chiara posta una foto di famiglia scattata a un mercatino di Natale.

"Perché io sono morta lentamente in questi cinque giorni. Noi siamo morti. Perché tu non sia mai sola. Siamo venuti con te - scrive in merito al bimbo che la donna portava in grembo -, per poterlo cullare, abbracciare, toccare. Perché volevo essere la zia più brava di sempre, se me lo avessero concesso. Noi avremmo voluto fare di più per portarti a casa. Ti prego... dimmi: è stato abbastanza? Tu ci hai sentito? Perché noi non sentiamo più nulla", conclude.

