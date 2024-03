Giulia Tramontano, la sorella: "Diceva che il cibo aveva un sapore assurdo"

Quarta udienza del processo contro Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano incinta al settimo mese. L'ex barman risponde delle accuse di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere, per le quali rischia l'ergastolo.

La testimonianza resa dalla sorella della vittima, Chiara Tramontano, gela l'aula: "Giulia diceva che tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, in ogni cibo odore strano. Diceva a mia madre che il latte il giorno dopo che lo aveva aperto aveva un sapore strano". Secondo gli inquirenti, Impagnatiello avrebbe avvelenato per mesi la compagna somministrandole dosi di topicida nel cibo e nelle bevande.

Chiara Tramontano: "Giulia diceva che l'acqua odorava di candeggina"

Le carte depositate dalla pm Alessia Menegazzo e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella durante la seconda udienza del processo, a febbraio, mettono insieme i tasselli e lasciano emergere un quadro spaventoso: i malori di lei, le ricerche online di lui: "veleno topi", "veleno per topi gravidanza", scriveva il 30enne sui motori di ricerca già nel dicembre 2022.

In quei giorni, la giovane scriveva alla madre di avvertire "un gran bruciore allo stomaco". "L'acqua che abbiamo preso puzza terribilmente di ammoniaca. L'ho buttata, puzza tantissimo", diceva alla mamma il 9 dicembre 2022. "Sarà qualche lotto andato a male, leggi la scadenza".Anche con il compagno la 29enne lamentava di sentirsi sempre priva di forze.

"Mia sorella diceva che l’acqua che assumeva aveva uno strano odore di candeggina, beveva tantissime tisane ma non le davano sollievo. Tutto quello che mangiava aveva iniziato ad assumere un sapore strano", ha raccontato oggi la sorella della vittima.

"Mia sorella mi disse che il bambino non era gradito al padre"

Chiara Tramontano ha poi raccontato alcuni dettagli sulla relazione tra la sorella e l'imputato. "Ricevo una videochiamata di mia sorella Giulia che dice che sarebbe andata a convivere. Era novembre 2021. Ero in disaccordo perché era passato poco tempo".

Nel tempo, la relazione era diventata una fonte di sofferenza per Giulia: "Lui era molto assente durante la settimana e nel weekend stava con il figlio. Questi attriti sono aumentati con la prima scoperta di tradimento dell’imputato, di cui Giulia era venuto a conoscenza tramite un dispositivo che consente di rintracciare una persona attraverso la localizzazione con auricolari".

Quando arriva la notizia della gravidanza, la 29enne chiama la sorella mostrando il test positivo, piangendo: "Le ho chiesto se fossero lacrime di gioia e lei mi ha detto di sì, ma aveva paura perché non sapeva come l’avrebbe presa Impagnatiello. Poi il giorno dopo mi ha chiamato di nuovo dicendomi che il bambino da Impagnatiello non era gradito e che avrebbe dovuto abortire. Stava molto male".

Giulia era propensa a interrompere la gravidanza "perché non voleva vedere negli occhi dei figlio quelli di chi le aveva provocato tanto dolore e le aveva detto tante bugie", ha detto Chiara Tramontano. Ma ci fu un ripensamento e Giulia decise di tenere il bimbo, lo avrebbe anche "cresciuto da sola", ha proseguito la sorella.

L'omicidio

Il 27 maggio, dopo essere venuta a conoscenza che Impagnatiello aveva una relazione parallela - l'amante è stata ascoltata pochi giorni fa in aula - Giulia Tramontano è stata uccisa nell'appartamento di via Novella a Senago (Milano) in cui viveva con il suo omicida. Impagnatiello l'ha colpita 37 volte con un coltello, per poi provare a disfarsi del corpo in diversi modi, e poi inscenare la scomparsa della ragazza presentando una denuncia formale e arrivando ad inviare messaggi sul telefono di lei, chiedendole di tornare.