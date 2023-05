Dov'è Giulia Tramontano?

Sparita nel nulla. Senza lasciare traccia. È ancora buio fitto sulla vicenda di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni, incinta di sette mesi, scomparsa sabato scorso da Senago (Milano). Giulia è originaria di Sant'Antimo (Napoli) ma vive da cinque anni in Lombardia. Ha una vita "regolare": il lavoro come agente immobiliare, un compagno stabile col quale convive e i due aspettano un figlio.

Improvvisamente di lei si è persa ogni traccia. Il compagno e la famiglia si sono rivolti alle forze dell'ordine. Sono stati diffusi appelli, foto della futura mamma. Parallelamente sono state avviate le ricerche. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia, hanno cercato anche sulle sponde dei canali che scorrono a nord e a sud della villetta abitata da Giulia. Anche le acque del Seveso sono state dragate. Nulla.

L’ultima traccia lasciata da Giulia è un messaggio WhatsApp inviato a un’amica: "Sono turbata". Le immagini delle telecamere di Senago inquadrano la 29enne nella prima serata di sabato. Poi più nulla. Nessun segnale dai conti bancari o dal cellulare.

Della giovane futura mamma allora si passa al setaccio la vita. Sul lavoro non sono emersi problemi. Alcune ombre invece si sono addensate sul privato. Sembra che Giulia avesse scoperto un tradimento da parte del compagno. Lui lavora come barman in un hotel di lusso nel centro di Milano, è già papà di bambino di 6 anni avuto da una precedente relazione ma ora secondo voci di paese molto insistenti e riportate su più quotidiani pare che lui avesse anche un'amante e che anche "l'altra" fosse rimasta incinta (interrompendo la gravidanza). Giulia si sarebbe ritrovata in un triangolo e pare che tre abbiano avuto un burrascoso incontro chiarificatore.

Nulla di confermato, ma che potrebbe avere gettato nello sconforto la ragazza. Da questo alla sparizione però qualcosa non torna. I genitori non credono che si sia allontanata volontariamente e temono sviluppi ancora più tragici.

Oltre alle voci, che al momento restano tali, ci sono le indagini. Il pm Alessia Menegazzo ha aperto un fascicolo contro ignoti e il titolo di reato è ancora da scrivere. Gli inquirenti partono dalle poche tracce a disposizione. Quel messaggio sibillino all'amica, la sparizione del passaporto e di bancomat (non della e non dei documenti). Sentono il compagno, i parenti, gli amici. Nulla è escluso: allontanamento volontario, suicidio, sequestro. E omicidio. In questo caso, aggravato dalla gravidanza.

