L'omicidio di Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello: "Ha avuto un blackout"

Quando Alessandro Impagnatiello ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano il 27 maggio scorso a Senago "non era in sé e ha avuto un blackout". Questo il senso della consulenza depositata alla Corte d'Assise di Milano dalla difesa del 30enne che, secondo gli esperti nominati dai legali, soffre di un "disturbo ossessivo e paranoico", dovuto al suo "forte narcisismo".

Giulia Tramontano era al settimo mese di gravidanza quando è stata uccisa. Impagnatiello l'ha colpita con 37 coltellate, ha tentato di bruciare due volte il corpo, per poi farlo rinvenire giorni dopo dietro ad alcuni box a poche centinaia di metri da casa. Solo allora, messo alle strette, ha confessato. Le indagini hanno svelato poi che ai danni di Giulia e del bimbo c'era stato anche un tentativo di avvelenamento col topicida.

Impagnatiello sarà sentito in aula il prossimo 27 maggio, esattamente un anno dopo il femminicidio. Con la perizia, la difesa punta a chiedere una perizia psichiatrica per accertare un vizio di mente. Impagnatiello, infatti, rischia l'ergastolo per omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.

Prima di essere uccisa Giulia aveva scoperto che Impagnatiello aveva una doppia vita: c'era un'altra donna. Le due si sono anche incontrate e hanno messo insieme i pezzi del castello di bugie che il barman aveva detto a entrambe. Poco dopo, la tragica fine di Giulia.