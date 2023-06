Giulia Tramontano, quel che restava della sua vita è finito in un tombino: le ultime notizie sull'omicidio di Senago

Mentre il suo corpo martoriato è stato abbandonato dietro casa, la patente, il bancomat e la carta di credito di Giulia Tramontano - la 29enne uccisa a Senago (Milano) dal fidanzato Alessandro Impagnatiello - sono stati gettati in un tombino nel parcheggio della metropolitana Comasina a Milano. Li hanno ritrovati oggi, 6 giugno, i carabinieri. Nelle stesse ore è stato trovato il coltello usato per uccidere lei e il bimbo che aspettava. Elementi questi che servono agli inquirenti per ricostruire gli ultimi attimi di vita di Giulia e i movimenti del fidanzato, reo confesso, Impagnatiello. Nonostante la confessione ci sono infatti ancora dei punti oscuri, la versione fornita dal killer non convince del tutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Partiamo dalla fine, dalle novità emerse oggi martedì 6 giugno. Nell'appartamento di via Novella dove Giulia conviveva con Alessandro sono tornati i carabinieri della scientifica col procuratore aggiunto Letizia Mannella, la pm Alessia Menegazzo e l'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti. Nell'abitazione - che si trova a poche centinaia di metri di distanza da via Monte Rosa dove è stato trovato il cadavere di Giulia - è stato consumato il delitto. Impagnatiello, nel corso dell'interrogatorio a San Vittore, ha indicato dove si trovava l'arma usata per uccidere Giulia. Ha spiegato di averlo lavato e riposto in un ceppo portacoltelli sopra il frigorifero della cucina. Il coltello è stato effettivamente trovato e repertato. La lama andrà adesso analizzata.

Sempre nella mattinata del 6 giugno i carabinieri di Milano hanno rinvenuto la patente, il bancomat e la carta di credito di Giulia. Anche in questo caso Impagnatiello ha detto dove cercare. Non è ancora stato trovato invece il telefono cellulare di Giulia, dal quale lo stesso Impagnatiello ha inviato diversi messaggi spacciandosi per la compagna per depistare le indagini.

La scia di cenere trovata dopo l'omicidio

Nelle ultime ore sono stati sentiti, oltre all'uomo delle pulizie della palazzina di via Novella che ha detto di avere ritrovato una scia di cenere sulle scale, la sorella e la mamma di Giulia. Si punta a ricostruire le ultime ore di vita della giovane, che prima di essere uccisa ha incontrato la ragazza con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela. Era una sua collega di lavoro che la notte della tragedia lui ha cercato di vedere insistentemente. Lei, spaventata e temendo che fosse successo qualcosa, ha evitato di farlo entrare in casa: "Avevo paura - ha messo a verbale - Non sapevo che fine avesse fatto Giulia e di cosa fosse capace" lui.



Nelle scorse ore sono stati resi noti anche i video estratti dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza all'esterno della casa di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello. Risalgono alle ore immediatamente successive all'omicidio e mostrano i movimenti del barman.

Continua a leggere su Today.it...