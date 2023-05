Giulia Tramontano scomparsa nel nulla: è incinta di sette mesi, sono giorni di angoscia

Passano le ore, i giorni, e cresce l'apprensione per Giulia Tramontano. La ragazza di 29 anni, incinta di sette mesi, originaria di Sant'Antimo (Napoli) è scomparsa sabato scorso da Senago (Milano). Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. La giovane donna lavora agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si è rivolto ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Giulia Tramontano ha capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Chiunque abbia notizie e aggiornamenti può chiamare il 112. I carabinieri stanno sentendo in queste ore famigliari e conoscenti per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa.

La famiglia non ha sue notizie da sabato scorso e Giulia era solita sentire ogni giorno i suoi cari, cosa che non è accaduta domenica. Non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. I parenti non credono a un allontanamento volontario. La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, su Facebook cerca di dare indicazioni su come individuare la sorella. Ha postato una fotografia di Giulia sulla battigia del mare. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda "forse incinta". Giulia aveva questo pancione un mese fa - scrive Chiara in riferimento alla fotografia che vedete in alto - ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia". "Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha", conclude Chiara Tramontano segnalando il disegno che la sorella ha su un braccio.

La 29enne, che non possiede un'auto, ha il cellulare spento e potrebbe avere con sé il passaporto, mentre gli altri documenti d'identità sono stati trovati in casa.

Cosa ha fatto Giulia Tramontano sabato sera?

Sulla scomparsa nel nulla di Giulia Tramontano la procura ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati. L'inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella è affidata al nucleo investigativo dei carabinieri di Milano e alla compagnia di Rho. I militari stanno cercando di mettere qualche punto fermo in quello che sembra, ora dopo ora, sempre di più un giallo.

Secondo quanto appreso da MilanoToday, alcune telecamere di videosorveglianza - pur se solo con frame parziali e non troppo nitidi - hanno immortalato la donna sabato sera, poche ore prima della scomparsa. Cosa ha fatto da quella sera in poi? In base al racconto del fidanzato, la coppia sarebbe stata insieme e su questo punto ci sono alcuni riscontri positivi dei carabinieri. Ma quella stessa sera la giovane avrebbe inviato un messaggio a un'amica dicendole di essere turbata. Per cosa? E soprattutto adesso quel telefono non dà più nessun segnale, ormai da ore.

Sono state controllate eventuali partenze da aeroporti o stazioni, ma quella pista non ha dato risultati. Così come il nome Giulia Tramontano non risulta registrato in nessun hotel. La verità potrebbe essere proprio nelle telecamere. Gli investigatori stanno analizzando anche i filmati delle ore successive all'ultimo avvistamento: qualche altro occhio elettronico potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile. Proseguono gli appelli e l'attesa per una segnalazione decisiva.