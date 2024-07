Muore dopo la cena con le amiche: "Non è stato il sushi". Giallo sulla tragica fine di Giuliana Faraci

Va a mangiare al ristorante con le amiche, torna a casa e le viene la febbre alta con diarrea e vomito e muore. Tragedia a Sant'Agata di Militello, nel Messinese, per la morte improvvisa di Giuliana Faraci, 40 anni, trovata priva di vita questa mattina, lunedì 22 luglio, a casa propria. A fare la drammatica scoperta è stata la mamma della donna che intorno alle 6 si è resa conto che la figlia era morta forse anche da alcune ore. La famiglia della donna si è rivolta a un legale per denunciare l'accaduto e la Procura di Patti (Messina) ha aperto una inchiesta e disposto l'autopsia. Faraci collaborava da anni come segretaria dello studio medico del sindaco di Sant'Agata, Bruno Mancuso.

Ed è proprio Mancuso, contattato da MessinaToday, a predicare cautela sull'ipotesi di un'intossicazione alimentare. "È vero che venerdì sera è stata a cena fuori con le amiche, c'erano anche bambini, ma hanno mangiato tutte la stessa cosa e nessuno degli altri sembra aver avuto alcun problema" spiega il sindaco. "Di certo i sintomi che presentava lasciavano intendere uno stato tossico. Per tutta la giornata di sabato siamo stati in contatto perché stava male. È stato chiamato il 118 e i sanitari le hanno fatto una flebo e un elettrocardiogramma. Ma hanno escluso cause cardiologiche, dunque è rimasta a casa. Anche domenica è stata male, tanto che la mamma ha deciso di andare a dormire da lei per farle compagnia. Poi durante la notte il decesso. La mamma si è resa conto della tragedia sono all'alba".

Il legale della famiglia ha poi smentito la notizia, riportata da diverse testate, che lo scorso fine settimana Giuliana "abbia cenato a base di 'sushi' e/o di pesce crudo, arbitrariamente ipotizzati quali possibili cause di un'intossicazione alimentare e del conseguente decesso della giovane donna". La salma della 40enne è stata ora trasferita all'ospedale di Patti per l'esame autoptico. "Sono affranto, era il mio braccio destro, una perdita devastante per tutta la comunità" dice ancora il primo cittadino. "Non ci si può rassegnare ad una morte avvenuta con questa dinamica".