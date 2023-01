Giulio Regeni, sette anni senza verità: "L'Egitto collabori di più"

Sono passati sette anni dal rapimento al Cairo di Giulio Regeni. Il ricercatore friulano di 28 anni è stato torturato e ucciso, poi trovato cadavere il 3 febbraio del 2016. Nonostante il tempo trascorso non sappiamo la verità su quanto accaduto.

Sul caso di Giulio Regeni il ministro degli Esteri Antonio Tajani è tornato nel corso del Question time alla Camera. "L'Italia - ha assicurato - farà di tutto per eliminare gli ostacoli, negli incontri al Cairo ho intravisto una disponibilità diversa dell'Egitto anche se il processo attraversa una fase di stallo. Continueremo a monitorare quanto l'Egitto farà in futuro, vedremo se alle parole seguiranno i fatti. Non c'è giustizia senza verità. Serve una più fattiva collaborazione a cominciare dalla notifica degli atti di citazione ma non possiamo prescindere dal dialogo".

Tajani ha sottolineato l'importanza della sua missione in Egitto, dove ha incontrato anche Al Sisi, "un Paese di grande importanza su vari dossier, dalla lotta al terrorismo all'energia. Siamo convinti che con il Cairo vanno tenuti aperti i canali di collaborazione come fanno i nostri alleati. Ma questo non farà venire meno l'impegno corale del governo per continuare ad esigere la verità sull'uccisione di Regeni ormai 7 anni fa".

I genitori del giovane ricercatore sono sempre stati in prima linea nel chiedere che venisse fatta piena luce su quanto accaduto. Lo scorso 15 gennaio Giulio Regeni avrebbe compiuto 35 anni. Mamma Paola lo ha ricordato pubblicando su Twitter il disegno di una torta a tre piani con su scritto "Non compleanno". In cima la scritta "Giulio 35" e subito sotto la richiesta di "Giustizia" e "Verità". La torta è gialla, il colore della battaglia simbolo che chiede a tutti l?impegno per avere la verità sulla morte del giovane.

L'omicidio di Giulio Regeni, sette anni di indagini (e depistaggi)

Giulio Regeni, 28 anni di Fiumicello, sta conseguendo un dottorato di ricerca presso il Girton College dell'Università di Cambridge e si trova in Egitto per una ricerca sui sindacati. Scompare al Cairo il 25 gennaio 2016 e il suo cadavere viene ritrovato nove giorni dopo, torturato e ucciso.

Partono due indagini parallele: una della procura del Cairo e una di quella di Roma. Dalla città egiziana iniziano i depistaggi. Avanzano tesi improponibili: dall?incidente all?omicidio passionale, fino allo spaccio di droga. Si arriva poi all?uccisione di cinque presunti sospettati dell?omicidio, il 24 marzo 2016. A casa di uno dei cinque viene trovato il passaporto di Giulio, ma le indagini svelano che a piazzare il documento è stato un agente della National security, i servizi segreti civili egiziani.

Secondo i pm italiani Regeni è stato ucciso perché ritenuto una spia. Si scopre poi che a venderlo ai servizi segreti civili è stato il capo degli ambulanti, Muhammad Abdallah, con cui il ricercatore era venuto in contatto per i suoi studi. Un anno dopo la scomparsa di Giulio, compare un video in cui il giovane ricercatore incontra Abdallah e quest?ultimo cerca di incastrarlo con una richiesta di denaro. La procura del Cairo continua a mostrarsi reticente nell?aiutare l?Italia. Solamente mesi dopo l?inizio delle indagini i pm egiziani ammettono per la prima volta che il ricercatore era stato effettivamente controllato e indagato dalla polizia.

Nel dicembre 2018 arriva la svolta delle indagini italiane. La procura di Roma iscrive nel registro degli indagati il nome di cinque militari egiziani ritenuti responsabili del sequestro di Regeni. Il procuratore capo Giuseppe Pignatone e il sostituto Sergio Colaiocco contestano il reato di concorso in sequestro di persona. Un reato commesso, secondo gli inquirenti, in concorso con altri soggetti che restano però ignoti, e che era emerso in un?informativa degli agenti del Ros e dello Sco un anno prima. Spetta però alla diplomazia e alla politica chiedere alla procura del Cairo di perseguire in patria gli assassini di Giulio.

Il braccio di ferro tra Italia ed Egitto non è solo giudiziario, ma anche diplomatico. L'8 aprile del 2016 Roma richiama l'ambasciatore al Cairo, decisione revocata l'anno dopo con la nomina di un nuovo ambasciatore. Nel 2019 nuovo scontro tra governo italiano (il premier è Conte) ed egiziano per la scarsa collaborazione di quest'ultimo. Il 22 ottobre 2019, la procura egiziana inviato una lettera alla procura della Repubblica di Roma esprimendo la volontà di voler "fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria".

A dicembre 2019 entra a regime la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, approvata dalla Camera dei deputati il 30 aprile precedente, con l'elezione a presidente del deputato di Liberi e uguali Erasmo Palazzotto. La Commissione deve verificare "fatti, atti, condotte omissive che abbiano costituito ostacolo, ritardo o difficoltà all'accertamento giurisdizionale" sul rapimento e la violenta uccisione di Giulio Regeni. Durante un'audizione della Commissione, il 17 dicembre 2019, arriva un duro atto d'accusa della Procura di Roma. Il sostituto procuratore di Roma, Sergio Colaiocco, e il procuratore facente funzioni, Michele Prestipino, parlando di "almeno 4 depistaggi delle autorità egiziane sulla morte di Giulio Regeni".

A gennaio 2021 il caso viene discusso nel Consiglio degli Esteri Ue, a parlarne in videoconferenza è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Intanto sul fronte delle indagini, la Procura di Roma deposita la richiesta di rinvio a giudizio per il generale egiziano Tariq Sabir e per altri tre membri dei servizi segreti del regime del Cairo, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. I quattro vengono rinviati a giudizio ma risultano irreperibili. Tra i reati contestati ci sono il sequestro di persona pluriaggravato, il concorso in lesioni personali gravissime e l'omicidio. Non c?è il reato di tortura, perché è stato introdotto nel codice penale italiano solo nel 2017.

A ottobre 2021 c?è la prima udienza per i quattro 007 egiziani, ma il processo viene subito sospeso per l?assenza degli imputati in aula: viene dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio e gli atti tornano al gup. Il giudice dispone nuove ricerche, ma l?Egitto non collabora. L?11 aprile 2022 il gup sospende il processo a carico dei quattro 007 egiziani perché non è stato possibile notificare loro gli atti e la Procura di Roma impugna la decisione davanti alla Cassazione. La Corte, a luglio, dichiara il ricorso inammissibile e conferma lo stop. "Riteniamo questa decisione una ferita di giustizia per tutti gli italiani", dicono i genitori di Regeni. Il procedimento, che resta sospeso, è stato aggiornato al 13 febbraio 2023.