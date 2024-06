Giulio Regeni, il video (a tradimento) pochi giorni prima della morte: "Sono qui solo per la ricerca"

"Sono in Egitto solo per la ricerca", diceva così Giulio Regeni poco prima di essere torturato e ucciso. È stato mostrato in aula, nel corso del processo a Roma a carico di quattro 007 egiziani, il video del 7 gennaio del 2016 dell'incontro avvenuto tra Giulio Regeni e il rappresentate del sindacato degli ambulanti del Cairo, Said Abdallah. È l'uomo che lo ha "tradito".

Il filmato, di oltre due ore, è frutto di una telecamera nascosta che era stata posizionata dai servizi segreti sulla camicia del sindacalista. Abdallah chiede, in modo insistente, notizie sull'attività di Regeni, sul progetto da 10 mila sterline finanziato dalla fondazione britannica Antipode e sul ruolo del ricercatore friulano. "Cosa sarebbe questa proposta? - chiede Abdallah - Non capisco di cosa si tratta. L'unica cosa che capisco è che ci sono 10 mila sterline. Bisogna stare attenti per non finire in galera".

Regeni spiega che il denaro può essere "investito in qualche progetto, qualsiasi progetto non governativo ma affidato ai privati. Voglio che il sindacato possa tirare fuori dei guadagni e io sono in Egitto solo per la ricerca e non decido sui soldi". Il video si conclude con Abdallah che chiama uno degli 007, imputato nel processo. "Ho parlato con il ragazzo, ho paura che il video potrebbe cancellarsi - afferma -, ditemi cosa devo fare. Vengo da voi". Giulio scomparirà pochi giorni dopo per essere ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016.

Giulio non cade mai nei tranelli dell'ambulante e anzi è sempre molto didattico nelle sue risposte, dice l'avvocato dei Regeni, Alessandra Ballerini. Secondo il legale "parlano letteralmente due lingue diverse, non solo perché Giulio si esprime in arabo classico e Abdallah in dialetto egiziano, insomma non si capiscono. Non si capiscono anche perché hanno degli intenti diversi. Giulio è lì per aiutare mentre Abdallah è lì per poi tradirlo e consegnarlo alla National Security".

Nel processo, udienza dopo udienza, si ripercorre la vicenda di Giulio. Secondo quanto riferito il colonnello del Ros Onofrio Panebianco, sentito come teste, la National Security egiziana acquisì il passaporto di Giulio Regeni già a metà dicembre. Dell'acquisizione del passaporto, ha spiegato Panebianco, parlano due testimoni. Oltre al documento di Regeni, "circa un mese prima di essere prelevato nella zona della stazione metro di Dokki, i servizi segreti egiziani avevano acquisito copia del progetto, finanziato per 10 mila sterline, su cui stava lavorando il ricercatore friulano" ha aggiunto il colonnello del Ros.

L'Egitto vieta ai testimoni di partecipare al processo

Intanto l'Egitto ha ribadito il "No" alla cooperazione giudiziaria con l'Italia nella vicenda di Giulio Regeni. Secondo quanto è emerso nell'udienza a carico di quattro 007 egiziani, nei giorni scorsi la Farnesina ha trasmesso ai pm di Roma una nota della Procura Generale d'Egitto in cui si afferma che è "impossibile eseguire le richieste di assistenza giudiziaria" per fare ascoltare nell'udienza di oggi quattro testimoni egiziani. Tra loro anche il sindacalista Said Abdallah, la coordinatrice di un Centro per i diritti economici e sociali, Hoda Kamel Hussein e Rabab Ai-Mahdi, la tutor di Regeni al Cairo. Alla luce di ciò il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, ha chiesto alla Corte d'Assise di potere acquisire le testimonianze dei testi "assenti" raccolte nel corso delle indagini. "Siamo in presenza di testi che non hanno scelto liberamente di non essere qui. Le abbiamo tentate tutte per portare i testi qui", ha detto l'aggiunto.

Secondo la difesa della famiglia Regeni è "innegabile l'ostruzionismo egiziano" che viene definito "insormontabile". "Chiaro che chiunque dice che c'è collaborazione sta mentendo. Ed oggi ne abbiamo avuto le prove", ha sottolineato il legale.