Chi è Giulio Rena, il detenuto morto dopo lo sciopero della fame e della sete

Si è lasciato morire di fame e di sete. Giulio Rena, detenuto 67enne recluso nel carcere di Brucoli (Siracusa), è morto dopo che dal dicembre scorso era entrato in sciopero della fame e della sete. Rena, condannato all'ergastolo, protestava "contro il fine pena mai", dopo che per diverse volte si era visto respingere la richiesta dei domiciliari.

Il 67enne era stato sottoposto più volte al trattamento sanitario obbligatorio ed è morto domenica scorsa in ospedale dove era stato trasportato per le sue precarie condizioni.

La vicenda di Rena porta per l'ennesima volta l'attenzione sul tema della condizione carceraria in Italia. È delle scorse ore la notizie di un detenuto di 57 anni che si è suicidato a Varese. È il 54esimo suicidio dietro le sbarre dall'inizio dell'anno, il numero 60 se si considerano anche gli agenti di polizia penitenziaria che, come si dice in questi casi, non hanno retto. "Omicidi, suicidi, stupri, risse, aggressioni, violenze di ogni genere, evasioni, devastazioni, traffici illeciti e molto altro ancora. È evidente che le carceri non stiano assolvendo a nessuna delle loro funzioni e siano diffusamente fuori legge", denuncia il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa.