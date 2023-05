Sindaco stroncato da un malore improvviso

Oggi è un giorno di dolore e sconcerto alle Isole Tremiti (Foggia). Il sindaco Giuseppe Calabrese, colto da malore, è morto improvvisamente a Roma dove si era recato nel pomeriggio di ieri per seguire la cerimonia della consegna delle Bandiere Blu. Il primo cittadino aveva partecipato a un funerale e poi era partito per la capitale dove in tarda serata è stato colto da un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Calabrese era stato eletto il 13 giugno del 2022 ma aveva nella sua carriera politica, in passato, era già stato sindaco dell'arcipelago. Aveva 66 anni.

Trasportato in ospedale, venerdì mattina il suo cuore ha smesso di battere. Giuseppe Calabrese era titolare di alcune strutture turistiche delle isole, era amico del cantante Lucio Dalla e pure del leader libico Gheddafi: aveva ricevuto dalla Libia l'Al Fatha, l'onorificenza di amicizia dopo che il primo cittadino aveva fatto costruire sull'Isola di San Nicola un sacrario dove sono conservati i resti dei libici deportati sulle isole tra il 1911 e il 1912 e morti per una epidemia di tifo. Nel 2009, per far quadrare i conti, annunciò di voler vendere l'isola di Pianosa e tra i possibili acquirenti spuntò proprio il nome del leader libico, che nel 1987 pare avesse già manifestato l'intenzione di acquistare l'arcipelago. Giuseppe Calabrese era per tutti "Pinuccio".