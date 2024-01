Giuseppe e Karol: i due amici scomparsi nel nulla dopo un messaggio ai genitori

Giuseppe Contini e Karol Canu sono scomparsi nel nulla, a Olbia. Dei due ragazzini non si hanno più notizie da giovedì 25 gennaio. Per questo sui social si stanno moltiplicando gli appelli per ritrovarli, invitando chiunque abbia informazioni sui due giovani amici - che hanno rispettivamente 15 e 17 anni - a contattare le forze dell'ordine o le stesse famiglie. "Amore di mamma, mi manchi tantissimo, ti prego rientra a casa", è il nuovo accorato appello lanciato da Giulia Canu, madre di Karol, su Facebook. Domenica pomeriggio, 28 gennaio, è stata organizzata una mobilitazione, con amici, parenti e volontari, per perlustrare le strade e le campagne di Olbia, tra via Archimede e via Nervi, nella speranza di rintracciare indizi utili. Nulla di fatto.

I cellulari di entrambi risultano spenti. Si continua a cercare. I poliziotti del commissariato di Olbia e i carabinieri del reparto territoriale, a cui sono state presentate dalle famiglie le denunce di scomparsa, lavorano senza sosta. Si stanno seguendo diverse piste, anche in località distanti da Olbia.

Giuseppe Contini e Karol Canu sono amici. Giovedì sera sono usciti insieme e hanno avvertito i genitori, con distinti messaggi, che sarebbero rimasti fuori a dormire, secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna. Poi più nulla. Le famiglie, allarmate, si sono rivolte a carabinieri e polizia, rilanciando anche diversi appelli su Facebook per chiedere aiuto. La mamma di Giuseppe Contini ha scritto: "Di mio figlio Giuseppe e del suo amico Karol ancora nessuna traccia. Non possono essere spariti nel nulla, chiunque abbia visto o sentito qualcosa per favore contatti noi o le forze dell'ordine".

Queste invece le parole della madre di Karol Canu: "Chiedo aiuto. Mio figlio si è allontanato da Olbia giovedì alle 19. È alto un metro e 80, indossa una felpa nera, un pantalone di tuta, scarpe nere e una cuffietta nera. Ha una collana. Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo. See qualcuno lo vede si può rivolgere ai carabinieri, oppure può contattare a me. Vi prego, sono disperata".