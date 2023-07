Il boss arrestato a tavola in un noto ristorante, davanti ai clienti attoniti

La polizia ha prima accerchiato un ristorante, per impedire un suo eventuale tentativo di fuga, poi ha fatto irruzione nel locale, bloccandolo. Lo hanno arrestato come in un film, davanti a decine di clienti sbigottiti che hanno assistito al blitz durante la cena. È stato un agente del commissariato Decumani di Napoli, in vacanza a Ischia, a riconoscere in un ristorante della zona collinare di Forio, Giuseppe Del Prete, il boss latitante arrestato ritenuto dagli inquirenti un boss del clan Mazzarella, un sodalizio camorristico operante in diversi quartieri di Napoli.

Il poliziotto si è subito attivato, consentendo in poco tempo di far scattare il blitz durante il quale Del Prete è stato bloccato. Giuseppe Del Prete, 46 anni, si trovava sull'isola da alcuni giorni ed era tenuto sotto controllo dagli uomini del locale commissariato di polizia. Gli agenti sono intervenuti ieri sera, 24 luglio, quando l'uomo si trovava a cena con un gruppo di amici e parenti in un noto ristorante in via Borbonica e lo hanno arrestato.

Del Prete, che deve scontare una pena detentiva di sei anni, è stato condotto nei locali del commissariato di via delle Terme. Poco dopo all'esterno del commissariato è arrivato un gruppo di amici e parenti dell'uomo: la situazione, tuttavia, non è mai degenerata. Martedì mattina il boss è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale.

