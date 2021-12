Giuseppe Delicati, il medico negazionista diventato vaccinatore

Giuseppe Delicati è diventato un medico vaccinatore: il 61enne medico negazionista e no-vax di Borgaro Torinese è indagato da due procure (Torino e Ivrea) per un video delirante in cui negava l'esistenza del virus e per avere rilasciato decine di certificati di esenzione vaccinale senza averne titolo.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, appresa la notizia, ha chiesto spiegazioni a Stefano Scarpetta, direttore generale dell'Asl To4 di cui Delicati fa parte e che ha concesso appunto quello status dopo avergli tagliato lo stipendio lo scorso anno per cinque mesi.

Contro Delicati è attualmente in corso un procedimento disciplinare all'ordine dei medici di Macerata, a cui è iscritto. Era stato convocato lo scorso 26 novembre. Qualunque sia il provvedimento, è certo che Delicati farà ricorso allungandone quantomeno i tempi di esecutività. Del resto la sua posizione era emersa anche nel corso di un servizio della trasmissione Le Iene di Italia 1 in cui, davanti alla telecamera nascosta, diceva: "Vado avanti, non me ne frega niente". "Questa vicenda ha dell'assurdo - attacca il presidente Cirio - ed è incredibile anche solo immaginare che un soggetto del genere possa essere considerato idoneo come vaccinatore. L'audizione di Scarpetta servirà a valutare quali siano gli effettivi poteri di intervento della Regione in merito".