Giuseppe Dorice, il bambino ucciso a bastonate: ergastolo per il patrigno (annullato per la mamma)

La corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo inflitto a Tony Essobti Badre, il patrigno di Giuseppe Dorice, il bambino di 7 anni ucciso a bastonate in un appartamento di Cardito, comune in provincia di Napoli, il 27 gennaio 2019. Badre era stato condannato anche per il tentato omicidio della sorella maggiore di Giuseppe, sottoposta (secondo le accuse) a continue violenze come il fratellino poi ucciso.

Anche nel terzo grado di giudizio, dunque, per l'uomo è stata confermata la condanna all'ergastolo, che diventa definitiva. Il bambino venne colpito violentemente con pugni, schiaffi, perfino con un bastone. Le gravissime ferite riportate alla testa lo portarono prima al coma e poi al decesso. Dall'autopsia, il medico legale stabilì che le ferite erano così gravi che il piccolo non sarebbe sopravvissuto nemmeno in caso di soccorsi immediati. Anche la sorellina, di pochi anni più grande di Giuseppe, venne percossa brutalmente, ma i medici riuscirono a salvarla dopo un lungo ricovero.

"Non so cosa mi è preso quel giorno, ma l'ho riempito di mazzate, ho preso una mazza e non ho capito più nulla": queste le parole di Tony Essobti Badre, in una conversazione tra lui e alcuni parenti registrata durante un colloquio in carcere. L'uomo non sapeva di essere intercettato.

La suprema corte ha annullato invece l'ergastolo per Valentina Casa, madre della piccola vittima, e ha disposto il processo di secondo grado davanti a un'altra sezione della corte di assise di appello di Napoli. La donna era stata ritenuta colpevole di gravi omissioni e condannata a sei anni in primo grado. Poi era stata condannata all'ergastolo in secondo grado, perché secondo i giudici della corte d'assise d'appello di Napoli "non ha impedito le violenze né su Giuseppe né sulla sorellina, attardandosi anche a lanciare l'allarme e ad allertare i soccorsi".

"Soddisfazione" per la decisione presa nei confronti di Badre è stata espressa dall'avvocato Clara Niola, legale di Cam-Telefono Azzurro (che si costituì parte civile), che, invece, esprime "amarezza per l'annullamento nei confronti della mamma". "Restiamo in attesa - conclude Niola - di conoscere le motivazioni per esprimere un commento su questa sentenza".

