Scambiati per ladri e uccisi per errore: il video del duplice omicidio mostrato al processo

È stato mostrato durante il processo il video che ritrae il momento in cui Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro sono stati feriti mortalmente dai colpi di arma da fuoco esplosi da Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni accusato dalla procura di Napoli (sostituti procuratori di Napoli Luciano D'Angelo e Daniela Varone) del duplice omicidio volontario dei due ragazzi di Portici, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ad Ercolano. I familiari delle due vittime (Pagliaro difesi dall'avvocato Maurizio Capozzo e Fusella rappresentati dall'avvocato Gennaro Bartolino) hanno scelto di disertare l'udienza, per evitare ulteriore sofferenza per la visione di quegli attimi drammatici che hanno strappato alla vita i loro cari.

Palumbo, in sua difesa, ha sempre sostenuto di aver sparato contro la Panda credendo erroneamente che a bordo potessero esserci dei ladri. La dinamica dell'accaduto è stata illustrata dai militari di Torre del Greco e del Ris-reparto investigazioni scientifiche: il camionista, armato di pistola, ha sparato più volte contro la Fiat Panda di Giuseppe e Tullio. Dal video inoltre è chiaramente visibile che la vettura passa prima in una direzione e poi in un'altra davanti alla villetta, senza mai fermarsi, se non dopo quando i ragazzi sono ormai senza vita.

Fatali contro Giuseppe e Tullio - 26 e 27 anni - due proiettili, entrambi alla nuca. L'avvocato dell'imputato, Giovanni Abet, nel corso di un suo intervento, ha fatto notare che durante la ricostruzione della dinamica c'è un 'buco' di circa un minuto, sul quale urge chiarezza.