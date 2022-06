Spari in strada: uomo di 45 anni muore in ospedale

Omicidio a Palermo. Un 45enne - Giuseppe Incontrera - è morto questa mattina al Civico dove è arrivato poco prima delle 9 a bordo di un'ambulanza che lo ha soccorso in via Imperatrice Costanza. L'uomo è arrivato in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le manovre dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare. Momenti di tensione davanti all'ospedale che è stato preso d'assalto da decine di persone tra familiari e amici.

La vittima ha precedenti per droga e sarebbe vicino ad ambienti mafiosi. Il fascicolo è dunque passato alla Dda e la Scientifica dei carabinieri sta iniziando i rilievi repertando tutti gli indizi. Sul posto è arrivato anche il pm Renza Cescon. Dalle prime informazioni pare che per terra sono stati trovati almeno 5 bossoli di una pistola di piccolo calibro. A pochi metri anche la sella di uno scooter e una bici elettrica.

A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti che hanno chiamato il 112. Qualcuno riferiva di un incidente stradale a un incrocio e qualcun altro di una lite. La polizia e i carabinieri hanno quindi inviato diverse pattuglie sul luogo in cui sarebbero stati esplosi i colpi di pistola, a un incrocio che si trova a pochi passi da via dei Cipressi e via Colonna Rotta, e altrettante in ospedale per tenere la situazione sotto controllo. Richiesto anche l'intervento del Reparto mobile in tenuta antisommossa.

Gli investigatori stanno ascoltando i primi potenziali testimoni e analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza di alcune attività che potrebbero servire a ricostruire l'accaduto.