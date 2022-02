Giuseppe Lenoci: il ragazzo di 16 anni morto in un incidente durante uno stage

Dopo la tragica morte di Lorenzo Panelli durante il suo ultimo giorno di tirocinio gratuito in un'azienda, arriva un'altra tragica notizia: un ragazzo di appena 16 anni è morto in un incidente stradale mentre stava facendo uno stage. Il ragazzo era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica quando il mezzo è finito fuori strada contro un albero.

La ricostruzione dell'incidente

Per Giuseppe Lenoci, così si chiamava il ragazzo, lo scontro avvenuto a Serra de' Conti, nelle Marche, è stato fatale. Il 16enne originario di Monte Urano (Fermo), che viaggiava al posto del passeggero, è morto sul colpo mentre il conducente, un uomo di 37 anni, ferito, è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni. Accorsi sul luogo dell'incidente la polizia locale di Serra de' Conti, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere e riscontrarne il decesso.