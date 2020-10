Precipita dal montacarichi: imprenditore morto sul colpo

L'imprenditore Giuseppe Olmi, titolare dell'omonima fabbrica d'armi di Polaveno, in provincia di Brescia, ha perso la vita dopo essere caduto nel vano del montacarichi. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 di oggi, martedì 27 ottobre 2020, all'interno dell'ex sede dell'azienda di via industriale.

L'imprenditore 64enne stava effettuando un sopralluogo nel capannone con la moglie e il figlio, quando è avvenuta la tragedia: sono stati loro ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare i soccorsi. Ad accorgersi del dramma è stata proprio il figlio, che non riusciva più a mettersi in contatto con l'uomo

Sul posto sono intervenire un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo: il volo di circa 5-6 metri non gli ha lasciato scampo.