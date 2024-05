Il giallo di Peppe Ottaviano, trovato morto in casa: conosceva chi lo ha ucciso, una birra con gli assassini

Proseguono le indagini sulla tragica fine di Giuseppe Ottaviano, conosciuto in paese come Peppe, il 40enne trovato morto nella sua casa nel centro di Scicli (Ragusa). I carabinieri della locale tenenza hanno sentito amici e conoscenti: dai tabulati telefonici potrebbe arrivare un impulso decisivo alle indagini e si chiarirà soprattutto con chi ha avuto contatti l'uomo nei giorni e nelle ore precedenti alla morte.

Nella casa sono state trovate tracce di sangue sulle pareti e oggetti in disordine. Tanti aspetti restano da chiarire, a partire da chi era presente in casa quando Giuseppe Ottaviano è morto. Forse più persone. Il fatto che non ci siano segni di effrazione fa pensare che la vittima conosceva chi potrebbe aver poi provocato il suo decesso. Il corpo senza vita era riverso a letto, con ferite al sopracciglio, alla testa, al volto e al naso. Ma la causa della morte non è stata definita, al momento. I vicini di casa descrivono Giuseppe Ottaviano una persona perbene, rispettosa, frequentatore della "movida" cittadina.

Il giallo di Scicli

Sabato mattina Ottaviano era andato nella casa al mare a Donnalucata, poi era tornato nella sua Scicli. Era stato in giro sabato, in serata, poi il rientro nella casa materna. Aveva parcheggiato l'Audi Q3 Sportback color in modo strano, tanto da costringere il giorno dopo il vicino a chiamare il carroattrezzi per rimuoverla.

Molte ore dopo è stata la zia, preoccupata per le mancate risposte, a trovare il nipote senza vita. Forse Giuseppe Ottaviano aveva consumato delle birre con alcuni amici. "Una birra con gli assassini", titola oggi la stampa locale. Poi uno scontro violento. Cosa si è scatenato all'improvviso in quell'appartamento nel centro storico del borgo? Non è chiaro cosa possa essere successo domenica o prima, sabato notte, nella casa di via Manenti.

Il sindaco di Scicli Mario Marino ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del 40enne deceduto in circostanze misteriose. Il primo cittadino ha espresso anche preoccupazione per il caso, che ha molto turbato la comunità, esprimendo massima fiducia nel lavoro degli inquirenti. Decisivo sarà il risultato del lavoro della scientifica, tante le tracce trovate in casa, impronte digitali, sangue, Dna. L'autopsia chiarirà l'ora della morte.