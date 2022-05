Scomparso da mesi e trovato morto nel pozzo vicino casa: fermati moglie, figlia e genero

C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Giuseppe Pedrazzini, l'uomo di 77 anni trovato all'interno di un pozzo vicino all'abitazione dove viveva con la famiglia a Toano, in provincia di Reggio Emilia. A poche ore dal rinvenimento del cadavere del pensionato, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, con i colleghi della compagnia di Castelnovo Monti, hanno sottoposto a fermo d'indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero la moglie, la figlia e il genero della vittima. I tre fermati sono ritenuti presunti autori dei reati di omicidio e soppressione di cadavere in concorso.

Giuseppe Pedrazzini trovato morto in un pozzo a Toano (Reggio Emilia): fermati moglie, figlia e genero

L'anziano non si vedeva in paese da diversi mesi. Dopo la segnalazione sulla scomparsa dell'uomo fatta da parenti e amici ai carabinieri di Toano, gli investigatori hanno avviato gli accertamenti che si sono da subito indirizzati verso i familiari conviventi (moglie, figlia e genero, che peraltro non avevano denunciato la scomparsa dell'uomo, secondo quanto riferito dai carabinieri). A ritrovare il corpo di Giuseppe Pedrazzini nel pozzo vicino casa sono stati i cani molecolari del nucleo cinofili carabinieri di Bologna, ieri. Il recupero del cadavere è stato lungo e laborioso: i carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco dei comandi di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, lo hanno recuperato stamattina.

Poi gli accertamenti dei militari e l'interrogatorio dei tre indiziati, nel corso del quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I fermati, dopo le formalità di rito, saranno condotti presso il carcere di Reggio Emilia. L'abitazione e i terreni circostanti alla stessa sono stati sottoposti a sequestro. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi, per consentire al giudice di verificare l'eventuale piena responsabilità degli indagati. Le indagini sono coordinate dal sostituto presso la procura reggiana.