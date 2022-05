Trovato morto in un pozzo dopo due mesi: si indaga per omicidio

E' di Giuseppe Pedrazzini il cadavere trovato in un pozzo a Toano, in provincia di Reggio Emilia. Le ricerche del 77enne, residente a Cerrè Marabino, sono partite solo due giorni fa nonostante l'uomo fosse sparito da circa due mesi. E' stato il nipote dell'anziano ad avvisare i carabinieri della scomparsa dello zio, dopo una telefonata ai familiari nella quale gli è stato riferito che l'uomo non tornava a casa da tempo.

Al via le indagini

A ritrovare il corpo di Giuseppe Pedrazzini nel pozzo vicino casa sono stati i cani molecolari dei carabinieri. Il recupero del cadavere è stato lungo e laborioso. A riconoscere l'anziano la moglie dell'uomo, convocata al comando dei carabinieri di Castelnovo ne' Monti insieme alla figlia e al genero, tutti conviventi di Giuseppe Pedrazzini. Non si esclude l'incidente, anche se per il momento tutto farebbe pensare ad un omicidio. Aperto un fascicolo contro ignoti.