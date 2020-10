Giuseppe Scanu: il sindacalista morto mentre passeggiava nel centro di Carbonia

Lutto nel mondo del sindacato. Giuseppe Scanu, 66 anni, leader dei lavoratori socialmente utili, è morto a Carbonia lunedì sera: un malore improvviso mentre passeggiava in viale Gramsci non gli ha lasciato scampo. Soffriva di problemi cardiaci, i soccorsi dei medici del 118 del Sirai sono stati vani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giuseppe Scanu è morto a Carbonia

Al momento del dramma, Scanu era insieme alla moglie. Impotenti hanno assistito alla scena le persone e i negozianti di viale Gramsci, nel pieno centro della città. Scanu era andato in pensione da poco tempo - scroive oggi l'Unione Sarda. Per lunghi anni è stato un autorevole portavoce delle rivendicazioni degli lsu, nonchè protagonista di mille battaglie sindacali. L'amministrazione comunale di Carbonia ha espresso cordoglio per la morte di Scanu.