Morto l'anziano sbattuto a terra con un pugno da un 18enne

Dopo cinque mesi di agonia Giuseppe Zizzi, il 75enne aggredito da un 18enne lo scorso 20 gennaio davanti a un bar tabaccheria di Napoli, è morto in ospedale. L'anziano, nativo di Ostuni in Puglia, stava uscendo dall’esercizio commerciale quando il ragazzo gli ha sferrato un pugno in pieno volto facendolo cadere a terra. Nella caduta ha battuto violentemente la testa riportando lesioni multiple al cervello. Le condizioni del 75enne, trasportato all'ospedale Cardarelli, erano apparse subito gravi. Per l'accaduto i carabinieri arrestarono poco dopo un 18enne incensurato del posto. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita aI Policlinico per l'autopsia.

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a compiere il folle gesto. Sembra che i due non si conoscessero. Secondo i testimoni si sono incrociati sull’uscio del negozio e non si sarebbero scambiati nemmeno una parola, nessuna lite dunque. Secondo gli inquirenti il 18enne sarebbe affetto da 'disturbo della personalità con manifestazioni psicotiche'.

