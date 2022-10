Giuseppina Arena è stata uccisa con tre colpi di pistola in faccia

Uccisa con tre colpi di pistola esplosi in faccia da breve distanza: Giuseppina Arena è morta così, nel giorno del suo compleanno, il 12 otttobre, quando ha compiuto 52 anni. La donna, originaria di Siracusa ma residente a Chivasso, in provincia di Torino, abitava a pochi chilometri dal luogo del delitto, la strada comunale Pratoregio, una zona isolata vicina a un'area boschiva. La donna viveva da sola in una casa popolare: sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la vita della vittima. Nelle prossime ore saranno analizzate le celle telefoniche e valutate eventuali immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.

Come riporta TorinoToday, Giuseppina Arena aveva ereditato, insieme al fratello Angelo, un'ingente somma dalla madre morta un paio di anni fa. Nonostante questo, aveva continuato a essere assistita dai servizi sociali, come hanno raccontato i suoi vicini di casa, e aveva continuato a fare la sua vita girando in bici e accudendo i suoi cani e i suoi gatti.

L' eredità è una delle piste privilegiate dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Chivasso, che indagano sull'omicidio col coordinamento della procura di Ivrea. Ovviamente non sono esclusi altri moventi, ma è possibile che chi ha ucciso 'Giusy la cantante' conoscesse di quella somma, che lei non ostentava, e volesse in qualche modo impossessarsene.

Le indagini si concentrano sulle analisi del telefono cellulare trovato addosso alla donna e sulle telecamere della zona. Il punto in cui è avvenuto l'omicidio non è di passaggio e non rientra nel tragitto che la donna percorreva in bici tutti i giorni, da Chivasso a Montanaro, dove abita il fratello e dove è stata sepolta la madre. È quindi probabile che chi l'ha uccisa l'abbia attirata in quel posto.