La donna uccisa a colpi di pistola il giorno del suo compleanno

Una donna di 52 anni, Giuseppina Arena, originaria di Chivasso, è stata uccisa con almeno tre colpi di pistola alla testa nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 ottobre 2022, sotto il ponte della ferrovia storica Torino-Milano in stradale Torino in frazione Pratoregio di Chivasso. Con tutta probabilità la donna stava facendo un giro in bicicletta quando ha incontrato l'assassino, che dopo il delitto è fuggito senza lasciare tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso e del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino, oltre alla squadra scientifica per i rilievi.

Le indagini sono coordinate dal pm Alessandro Gallo della procura di Ivrea, anche lui sul luogo. Nei pressi del cadavere sono stati rinvenuti i tre bossoli dei colpi esplosi dal killer. Il corpo è stato avvistato alle 18 da un passante che ha dato l'allarme. Alle 23 i vigili del fuoco del distaccamento di Chivasso sono intervenuti per illuminare la zona con i riflettori. Ieri, tra l'altro, era il giorno del compleanno della vittima. La sua bici da passeggio è stata trovata vicina al suo corpo.