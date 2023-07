Giuseppina Caliandro travolta e uccisa da un'auto: perché c'è l'ipotesi di omicidio volontario

Potrebbe non trattarsi di un incidente con un'auto pirata. L'automobilista che ha travolto Giuseppina Caliandro, 41 anni, uccidendola, avrebbe agito volontariamente a seguito di una lite, secondo un uomo che dice di aver assistito all'investimento. Di qui l'ipotesi di omicidio volontario. L'incidente è avvenuto sabato sera in via Garibaldi a Gemonio (Varese). Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita in ospedale a Varese, la donna è deceduta dopo alcune ore. Troppo gravi le lesioni riportate alla testa e al tronco: non ce l'ha fatta.

Oltre a investire la 41enne, il conducente avrebbe anche centrato un'altra vettura, in una folle corsa, per poi scomparire. Secondo il testimone, un ragazzo che si trovava sul posto con alcuni amici per prendere delle pizze take away, un uomo avrebbe litigato con la vittima per poi fare marcia indietro e ripartire a tutta velocità travolgendo la donna. Il giovane, secondo quanto riporta MilanoToday, ha detto di aver visto un uomo con la maglietta strappata litigare animatamente con Giuseppina Caliandro, tra "urla e parolacce". Dopo l'acceso diverbio, sempre secondo il teste, "il conducente dell'auto ha messo in moto, ha fatto un paio di metri in retro, ha ingranato la prima e ha schiacciato la ragazza contro il muro, per poi scappare".

Mentre il lavoro degli inquirenti prosegue per fare luce sulla dinamica esatta del drammatico episodio, in tanti hanno voluto salutare 'Giusy'. "Rimarrai sempre la bomba di energia che tante risate mi ha fatto fare... - ha scritto un amico -. Un bacio ovunque tu sia ora". "Ciao dolce nipotina - ha detto una sua zia -, ancora non ci credo che sei andata via così presto, non è giusto, mancherai a tutti noi, veglia sulla tua mamma, sul tuo papà e sui tuoi fratelli".

Continua a leggere su Today.it...