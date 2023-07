Giuseppina Caliandro, svolta nel caso: c'è un ricercato per omicidio volontario

Ci sono novità sul caso di Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni investita e uccisa sabato 1° luglio a Gemonio, piccolo comune in provincia di Varese. La vittima non sarebbe stata vittima di un semplice incidente, come si era pensato in un primo momento. La procura di Varese procede infatti per "omicidio volontario" a carico di una "persona identificata" e "ricercata" dalle forze dell'ordine, "anche in campo internazionale".

Nella nota firmata dal procuratore capo Massimo Politi si sottolinea come "gli elementi a carico del soggetto ricercato dovranno essere comunque verificati e confermati", mentre l'autopsia sarà effettuata la prossima settimana. Giuseppina Caliandro dunque sarebbe stata uccisa da qualcuno. L'identità del sospettato (una persona "identificata", come spiegano le forze dell'ordine) non è stata resa nota. Non si esclude che chi ha ucciso la donna subito dopo il delitto possa essere fuggito all'estero. Dalla procura arriva l'invito l'invito a farsi avanti se ci fossero testimoni. "Chiunque ritenga di avere informazioni utili sulla dinamica degli eventi del primo luglio è invitato a contattare i carabinieri del nucleo Investigativo di Varese" o "i carabinieri del luogo di residenza".

L'incidente e i testimoni

L'incidente è avvenuto sabato scorso in via Garibaldi, vicino alla pizza principale del paese. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita in ospedale a Varese, la donna è deceduta dopo alcune ore. Troppo gravi le lesioni riportate alla testa e al tronco. Oltre a investire la 41enne, il conducente avrebbe anche centrato un'altra vettura, in una folle corsa, per poi scomparire. Alla scena avrebbe assistito almeno un testimone. Un ragazzo che si trovava sul posto con alcuni amici per prendere delle pizze take away avrebbe visto un uomo litigare con Giuseppina per poi fare marcia indietro e ripartire a tutta velocità travolgendo la donna.

Il giovane, secondo quanto riporta MilanoToday, ha detto di aver visto un uomo con la maglietta strappata litigare animatamente con Giuseppina Caliandro, tra "urla e parolacce". Dopo l'acceso diverbio, sempre secondo il teste, "il conducente dell'auto ha messo in moto, ha fatto un paio di metri in retro, ha ingranato la prima e ha schiacciato la ragazza contro il muro, per poi scappare". E ci sarebbe anche un'altra persona che ha assistito ai fatti: l'automobilista tamponato dal fuggitivo. Al momento però dalle forze dell'ordine trapela poco. La procura di Varese ha infatti diramato una nota con cui non conferma e non diffonde alcun dettaglio "allo scopo di non compromettere le attività di ricerca del responsabile, che sono in corso".

Continua a leggere su Today...